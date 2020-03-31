Bakan Soylu: "Şu anda 21 ilimizde 50 belde, köy ve mezrayı karantinaya aldık." - ANKARA

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Son Dakika: Bakan Soylu, İBB ve ABB'nin yardım hesaplarına bloke konulmasıyla ilgili açıklama yaptı