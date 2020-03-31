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Bakan Soylu: "Şu anda 21 ilimizde 50 belde, köy ve mezrayı karantinaya aldık."
42 dakika önce
Bakan Soylu: "Şu anda 21 ilimizde 50 belde, köy ve mezrayı karantinaya aldık.
Bakan Soylu: "Şu anda 21 ilimizde 50 belde, köy ve mezrayı karantinaya aldık." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 11:13 Kaynak: İHA
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