Bakan Soylu: Suriye açıklarında 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi - Son Dakika

Bakan Soylu: Suriye açıklarında 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Suriye açıklarında müdahale edilen gemide 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildiğini duyurdu.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sahil Güvenlik, Emniyet, Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat birimlerimizce, Suriye açıklarında, uluslararası sularda büyük bir başarıya imza atıldı. Müdahale edilen gemide; 1.5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi. Allah nazardan korusun" dedi.ANKARA,
Kaynak: DHA
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