Bakan Soylu: Suriye açıklarında 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi - Son Dakika

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sahil Güvenlik, Emniyet, Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat birimlerimizce, Suriye açıklarında, uluslararası sularda büyük bir başarıya imza atıldı. Müdahale edilen gemide; 1.5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi. Allah nazardan korusun" dedi.ANKARA,

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