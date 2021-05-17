Bakan Soylu: Suriye açıklarında 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi - Son Dakika

Bakan Soylu: Suriye açıklarında 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi

17.05.2021 15:19
Bakan Soylu: Suriye açıklarında 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi, System.String[]

Bakan Soylu: Suriye açıklarında 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildiİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Suriye açıklarında müdahale edilen gemide 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Soylu: Suriye açıklarında 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Suriye açıklarında müdahale edilen gemide 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sahil Güvenlik, Emniyet, Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat birimlerimizce, Suriye açıklarında, uluslararası sularda büyük bir başarıya imza atıldı. Müdahale edilen gemide; 1.5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi. Allah nazardan korusun" dedi.ANKARA,


Süleyman Soylu, Suriye, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu: Suriye açıklarında 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi - Son Dakika


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