Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu: "Suriye iş savaşını çıkaran biz değiliz ama maliyetleri ve sonuçlarıyla karşı karşıya...
Son Dakika Politika Bakan Soylu: 'Suriye iş savaşını çıkaran biz değiliz ama maliyetleri ve sonuçlarıyla karşı karşıya... - Son Dakika

Bakan Soylu: "Suriye iş savaşını çıkaran biz değiliz ama maliyetleri ve sonuçlarıyla karşı karşıya...

7 saat önce

Bakan Soylu: "Suriye iş savaşını çıkaran biz değiliz ama maliyetleri ve sonuçlarıyla karşı karşıya kalan biziz" -"200 bine yakın Afganlıyı sadece bu yıl Türkiye'de yakaladık"İZMİR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ege Bölgesi Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Çalıştayı"na katıldı.

Bakan Soylu: "Suriye iş savaşını çıkaran biz değiliz ama maliyetleri ve sonuçlarıyla karşı karşıya kalan biziz"

-"200 bine yakın Afganlıyı sadece bu yıl Türkiye'de yakaladık"

İZMİR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ege Bölgesi Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Çalıştayı"na katıldı.

Bakan Soylu: Suriye iş savaşını çıkaran biz değiliz ama maliyetleri ve sonuçlarıyla karşı karşıya...

Türkiye, Suriye, Ege, Politika

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:36 Kaynak: İHA
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