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Bakan Soylu: "Suriye iş savaşını çıkaran biz değiliz ama maliyetleri ve sonuçlarıyla karşı karşıya...
7 saat önce
Bakan Soylu: "Suriye iş savaşını çıkaran biz değiliz ama maliyetleri ve sonuçlarıyla karşı karşıya kalan biziz" -"200 bine yakın Afganlıyı sadece bu yıl Türkiye'de yakaladık"İZMİR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ege Bölgesi Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Çalıştayı"na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:36 Kaynak: İHA
Bakan Soylu: "Suriye iş savaşını çıkaran biz değiliz ama maliyetleri ve sonuçlarıyla karşı karşıya kalan biziz"
-"200 bine yakın Afganlıyı sadece bu yıl Türkiye'de yakaladık"
İZMİR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ege Bölgesi Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Çalıştayı"na katıldı.
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