Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu: "Talep edilen 400 çadırın yüzde 80'i kuruldu.
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Bakan Soylu: "Talep edilen 400 çadırın yüzde 80'i kuruldu.

47 dakika önce

Bakan Soylu: "Talep edilen 400 çadırın yüzde 80'i kuruldu.

Bakan Soylu: "Talep edilen 400 çadırın yüzde 80'i kuruldu. 330'u aşkın yapıda hasar tespiti değerlendirildi. 52'sinde ağır hasar bulundu. Çardak'ta yaklaşık 60 evde veya yapıda tespitte bulundular. Orada da 7 ağır hasar buldular. Şu anda (hastanelerden) 78'i (vatandaşımız) taburcu oldu. 3 vatandaşımız hastanelerde"
DENİZLİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 büyüklüğünde deprem ile sarsılan Denizli'nin Bozkurt ilçesine gelerek afet bölgesinde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, incelemelerinin ardından açıklamada bulundu.
Denizli, Çardak, Genel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:06 Kaynak: İHA
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