Bakan Soylu: "Talep edilen 400 çadırın yüzde 80'i kuruldu.
47 dakika önce
Bakan Soylu: "Talep edilen 400 çadırın yüzde 80'i kuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:06 Kaynak: İHA
Bakan Soylu: "Talep edilen 400 çadırın yüzde 80'i kuruldu. 330'u aşkın yapıda hasar tespiti değerlendirildi. 52'sinde ağır hasar bulundu. Çardak
'ta yaklaşık 60 evde veya yapıda tespitte bulundular. Orada da 7 ağır hasar buldular. Şu anda (hastanelerden) 78'i (vatandaşımız) taburcu oldu. 3 vatandaşımız hastanelerde"
DENİZLİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, 6 büyüklüğünde deprem ile sarsılan Denizli
'nin Bozkurt ilçesine gelerek afet bölgesinde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, incelemelerinin ardından açıklamada bulundu.
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