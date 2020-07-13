Bakan Soylu talimat verdi, yaşlıları hedef alan çete üyeleri yataklarından toplandı - Son Dakika

Bakan Soylu talimat verdi, yaşlıları hedef alan çete üyeleri yataklarından toplandı

Bakan Soylu talimat verdi, yaşlıları hedef alan çete üyeleri yataklarından toplandı Gece yarısı Muğla merkezli 5 ilde gerçekleştiren operasyonda nefes kesen görüntüler Korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan yaşlıları hedef alıp Muğla Marmaris başta olmak üzere 5 ilde hedef...

Bakan Soylu talimat verdi, yaşlıları hedef alan çete üyeleri yataklarından toplandı

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Gece yarısı Muğla merkezli 5 ilde gerçekleştiren operasyonda nefes kesen görüntüler

MUĞLA - Korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan yaşlıları hedef alıp Muğla Marmaris başta olmak üzere 5 ilde hedef aldıkları yaşlıları dolandıran şebeke üyelerine İçişleri bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı ile gece yarısı operasyon düzenlendi. Özel hareket timlerinin katıldığı 'kartal pençesi' adlı gece yarısı operasyonunda 23 adresten 17 kişi yataklarından tek tek toplandı. Polisin nefes kesen operasyonu kameralara bu şekilde yansıdı.

Korona virüs sürecinde evden çıkamayan 65 yaş ve üstü kişileri takibe alan ve Muğla Marmaris, İstanbul, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa illerindeki yaşlıların 1 milyon 815 bin lirasını dolandıran şebeke gece yarısı eş zamanlı düzenlenen operasyona çökertildi. Polis Özel Harekat timleri bazı şüphelilerin evlerinin kapısını koç başı ile kırarak zanlıları yataklarından topladı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonda kendilerini polis, savcı veya hakim olarak tanıtarak yaşlı vatandaşların para ya da değerli eşyalarını dolandırdıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin İstanbul, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa ve Muğla'da belirlenen 23 adrese düzenlediği "Kartal Pençesi" operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı. 23 ikamet, 2 iş yeri ve 3 araçta yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, sahte jandarma yeleği, rozeti, 202 adet fişek, dolandırıcılık sonucu elde edildiği değerlendirilen 80 bin lira, para aktarımında kullanılan post cihazı, telefon kopyalamaya yarayan cihaz, çok sayıda banka kartı, sim kartı, dijital materyale el konuldu.

65 yaş ve üstü vatandaşları arayarak kendilerini polis, savcı olarak tanıttıkları, yaşlı vatandaşları terör örgütlerine karıştıkları iddiasıyla dolandırdıkları tespit edilen çete üyelerinin bu yolla Marmaris'te 600 bin, İstanbul'da 750 bin, İzmir'de 300 bin, Ankara'da 165 bin lirasını dolandırdıkları tespit edildi.

Göz altına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Koronavirüs, Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 17:07 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bakan Soylu talimat verdi, yaşlıları hedef alan çete üyeleri yataklarından toplandı - Son Dakika
YORUMLAR (1)
  • doğan 32: Bir Diyarbakırlı olarak senin o ciğerini yiyim soylu sen adamın dibisin en çokta sevdiğim özelliğin kralına müsamaha etmiyorsun . Rahman ve rahim olan rabbim sana güç kuvvet versin Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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