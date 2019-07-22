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Bakan Soylu, TDV'ye kurban bağışında bulundu

24 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) kurban bağışında bulundu.

Bakan Soylu, TDV'ye kurban bağışında bulundu, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) kurban bağışında bulundu.
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkanlık ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen "Yazımda Kardeşlik Var" Van Yaz Kampı Kapanış Programı'na katılmak için kentte bulunan Soylu, programın ardından kurban vekaletini TDV Van Şubesi'ne verdi.
"Vekaletle Kurban Kesim Programı"na destek olan Soylu'nun bağışını, Vakıf adına Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kabul etti.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Süleyman Soylu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:07 Kaynak: AA
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