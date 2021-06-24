Bakan Soylu, TEM Dairesini tebrik etti - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadele kapsamında dünyaya örek olan perspektifleri Birleşmiş Milletler'de (BM) gündeme getiren TEM Dairesini tebrik etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde terörle mücadelede, ülkemiz tarafından yıllardır uygulanan, dünyaya örnek teşkil eden perspektifleri BM'de gündeme getiren ve organizasyonu yapan TEM Dairesi'ni tebrik ediyorum" dedi. - ANKARA