Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu, terör kurbanı 2 kardeşin ailesini ziyaret etti
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Bakan Soylu, terör kurbanı 2 kardeşin ailesini ziyaret etti

46 dakika önce

Tunceli'de bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'lı teröristlerin önceden yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki Nupelda ile 8 yaşındaki Ayaz'ın adının verildiği parkın açılışına katılıp, ailesini ziyaret ederek taziyede bulundu.

Bakan Soylu, terör kurbanı 2 kardeşin ailesini ziyaret etti, System.String[]

Tunceli'de bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'lı teröristlerin önceden yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki Nupelda ile 8 yaşındaki Ayaz'ın adının verildiği parkın açılışına katılıp, ailesini ziyaret ederek taziyede bulundu.

Kentte 'Yaşam Alanlı Kule'lerde güvenlik güçleriyle bir araya gelip incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra PKK'lı teröristler tarafından önceden bırakılan patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki Nupelda ile 8 yaşındaki Ayaz'ın adının verildiği Ovacık ilçesindeki parka gitti. Parkın açılışına katılan ve kurdeleyi çocuklara kestiren Soylu, çocuklarla yakından ilgilendi. Çocukları seven ve onları salıncakta sallayan Soylu, parktan ayrılarak Nupelda ve Ayaz'ın babası Ekber ve annesi Cevriye Güloğlu'nu ilçeye bağlı Çakmaklı köyündeki evinde ziyaret edip taziyede bulundu. Soylu, ardından Munzur gözelerini gezdi. Vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Soylu, daha sonra kentten ayrıldı.

Ziyarette Bakan Soylu'ya, Vali Tuncay Sonel, Özel Harekat Daire Başkanı Selami Türker, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, İl Jandarma Komutanı Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek eşlik etti.

(Kamil Cankılıç-Ercan Topaç/İHA)

Süleyman Soylu, Tunceli, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 02:30 Kaynak: İHA
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