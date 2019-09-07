Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu terör kurbanı 2 kardeşin ailesini ziyaret etti
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Bakan Soylu terör kurbanı 2 kardeşin ailesini ziyaret etti

1 saat önce

Bakan Soylu terör kurbanı 2 kardeşin ailesini ziyaret etti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de PKK'lı teröristlerin önceden bıraktığı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki Nupelda ile 8 yaşındaki Ayaz'ın adının verildiği parkı açtı, ardından da ailesini...

Bakan Soylu terör kurbanı 2 kardeşin ailesini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de PKK'lı teröristlerin önceden bıraktığı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki Nupelda ile 8 yaşındaki Ayaz'ın adının verildiği parkı açtı, ardından da ailesini ziyaret edip taziye verdi

TUNCELİ - Tunceli'de bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'lı teröristlerin önceden yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki Nupelda ile 8 yaşındaki Ayaz'ın adının verildiği parkın açılışına katılıp, ailesini ziyaret ederek taziyede bulundu.

Kentte yaşam alanlı kulelerde güvenlik güçleriyle bir araya gelip incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından önceden bırakılan patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki Nupelda ile 8 yaşındaki Ayaz'ın adının verildiği Ovacık ilçesindeki parka gitti. Parkın açılışına katılan ve kurdeleyi çocuklara kestiren Soylu, çocuklarla yakından ilgilendi. Çocukları seven ve onları salıncakta sallayan Soylu, parktan ayrılarak Nupelda ve Ayaz'ın babası Ekber ve annesi Cevriye Güloğlu çiftini ilçeye bağlı Çakmaklı köyündeki evinde ziyaret edip taziye verdi. Soylu, ardından Munzur gözelerini gezdi. Vatandaşlarsa sohbet edip fotoğraf çektiren Soylu, daha sonra kentten ayrıldı.

Ziyarette Bakan Soylu'ya, Vali Tuncay Sonel,Özel Harekat Daire Başkanı Selami Türker, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, İl Jandarma Komutanı Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek eşlik etti.

Süleyman Soylu, PKK, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 09:28 Kaynak: İHA
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