Bakan Soylu: "Terör Örgütleriyle Mücadele Bitme Aşamasında"

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Köprü ve Otoyollardan Devlete Para Yağdı

Yapımı Devam Eden Yusufeli Barajı Nedeniyle Sular Altında Kalacak Olan Yusufeli İlçesi 7. Kez Taşınacak