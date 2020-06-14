Bakan Soylu: Terör örgütü, mağaralara hapsoldu - Son Dakika

Bakan Soylu: Terör örgütü, mağaralara hapsoldu

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, jandarmanın terörle mücadelede önemli başarı ortaya koyduğunu belirterek, "Bugün saha hakimiyeti tamamen bizdedir ve yaz kış demeden kesintisiz operasyon stratejimiz neticesinde şehirden temizlenen terör örgütü, mağaralara da hapsolmuş durumdadır" dedi.

Bakan Soylu: Terör örgütü, mağaralara hapsoldu, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, jandarmanın terörle mücadelede önemli başarı ortaya koyduğunu belirterek, "Bugün saha hakimiyeti tamamen bizdedir ve yaz kış demeden kesintisiz operasyon stratejimiz neticesinde şehirden temizlenen terör örgütü, mağaralara da hapsolmuş durumdadır" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Jandarma Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki heyeti, makamında kabul etti. Kabulde, sosyal mesafe kuralına göre oturma düzeni ayarlanırken, görüşme sırasında maske takıldı. Ziyarette konuşan Orgeneral Çetin, Jandarma Teşkilatı'nın Türk milletinin emrinde olduğunu, kendisine verilen görev, yetki ve sorumluk alanı içinde ülkenin huzuru için geçmişte olduğu gibi bundan sonra da aynı inanç ve kararlılıkla göreve devam edeceğini söyledi.

'PROFESYONELLEŞME ORANI YÜZDE 82'LERDE'

Jandarma Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Bakan Soylu ise "Şunu gururla ifade etmek isterim ki bugünün jandarması bir önceki günün jandarması gibi değildir. Her gün kapasite artıran, gelişen, teknolojik bütün imkanları kullanan ve bir önceki günden çok daha üstün bir kabiliyete ulaşan bir Jandarma Teşkilatı'mız olduğunu burada onurla milletimize duyurmak isterim" dedi.

Jandarmanın profesyonelleşme oranının 2017'de yüzde 59 olduğunu hatırlatan Soylu, "Bugün yüzde 80'lerin üzerinde, yüzde 82'lerde. Keza insansız hava aracı (İHA) teknolojisini kullanma açısından sanki 181 yıldır bunu başarıyla kullanıyormuş gibi bir anlayışı sahaya, pratiğine ve tecrübesine yansıttı ve bu kapasitenin de terörle mücadeleye katkısını çok kısa bir sürede elde etti. 2016'da 139 bin personeli olan bu teşkilat bugün 190 bin personeliyle önemli bir eşiği geçmiştir ve daha da önemlisi sadece teknoloji alıp kullanan değil teknoloji üreten, yazılım üreten ayrıca savunma sanayi üretimimize de ileri teknoloji talepleriyle ciddi bir itici güç oluşturmaktadır" diye konuştu.

'TERÖR ÖRGÜTÜ MAĞARALARA HAPSOLMUŞ DURUMDA'

Özellikle terörle mücadelede jandarmanın ortaya koyduğu başarının herhangi bir tartışmaya ver vermeyecek derecede yüksek seviyede olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Bugün saha hakimiyeti tamamen bizdedir ve yaz kış demeden kesintisiz operasyon stratejimiz neticesinde şehirden temizlenen terör örgütü mağaralara da hapsolmuş durumdadır. Terörle mücadele matematiğinin nasıl olacağını bütün dünyaya gösterdik ve sadece terör değil jandarmanın göç mesaisi, uyuşturucuyla mücadele mesaisi, trafik ve asayiş mesaisi de son dönemde ciddi başarılıdır ve bizler için gurur ve mutluluk kaynağıdır. Bizim emniyet, jandarma ve sahil güvenliğin bir arada çalışmasından elde ettiğimiz bir sonuç daha var. O sonuç şudur, birbirlerinin üstün kabiliyetlerinin birbirlerine nakşetme kapasitesi. Kurumların hakikaten çok uzun dönemde elde edilen kapasitelerini birbirlerine aktarma becerisi ve tecrübesi de belki bu dönemin bize kazandırdığı en önemli katma değerdir."

Jandarmanın Elazığ depreminde ve koronavirüs salgınında yaptığı çalışmalardan da övgüyle bahseden Bakan Soylu, "Jandarmamız sadece güvenliği sağlamadı, terörle mücadele etmedi, vatandaşımızın isteklerini yerine getirebilmek için hizmetkar oldu. Bu aslında aldığı disiplinin ve eğitimin vatan ve millet sevgisinin yansımasıdır. Benim görevim budur veya değildir, diye hiçbir tartışmaya girmeden vatandaşın tarlasını süren, vatandaşın maaşını getiren, erzakını taşıyan, onun yüzünü okşamasına fırsat veren tüm jandarmamıza huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum" dedi.


Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 03:08 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu: Terör örgütü, mağaralara hapsoldu - Son Dakika

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