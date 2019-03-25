Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu, Terör Örgütü PKK ile Halen İltisakı ve İrtibatı Bulunan Belediye Meclis Üyesi...

Bakan Soylu, Terör Örgütü PKK ile Halen İltisakı ve İrtibatı Bulunan Belediye Meclis Üyesi...

1 saat önce

Bakan Soylu, terör örgütü PKK ile halen iltisakı ve irtibatı bulunan belediye meclis üyesi adaylarının seçilmeleri halinde açığa alınacağını bildirdi.

Bakan Soylu, Terör Örgütü PKK ile Halen İltisakı ve İrtibatı Bulunan Belediye Meclis Üyesi..., System.String[]
Bakan Soylu, terör örgütü PKK ile halen iltisakı ve irtibatı bulunan belediye meclis üyesi adaylarının seçilmeleri halinde açığa alınacağını bildirdi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:42 Kaynak: AA

PKK, Güncel
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