Bakan Soylu, Terör Örgütü PKK ile Halen İltisakı ve İrtibatı Bulunan Belediye Meclis Üyesi...
1 saat önce
Bakan Soylu, terör örgütü PKK ile halen iltisakı ve irtibatı bulunan belediye meclis üyesi adaylarının seçilmeleri halinde açığa alınacağını bildirdi.
Bakan Soylu, terör örgütü PKK
ile halen iltisakı ve irtibatı bulunan belediye meclis üyesi adaylarının seçilmeleri halinde açığa alınacağını bildirdi
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:42 Kaynak: AA
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İçişleri Bakanı Soylu: PKK ile İrtibatı Bulunan Belediye Meclis Üyesi Adayları Seçilmeleri Halinde Açığa Alınacak
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