Bakan Soylu: "Terör örgütü sınırdan attığı havanlarla 20 sivilimizin hayatını kaybetmesine sebep...
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Bakan Soylu: "Terör örgütü sınırdan attığı havanlarla 20 sivilimizin hayatını kaybetmesine sebep oldu.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:30 Kaynak: İHA
Bakan Soylu: "Terör örgütü sınırdan attığı havanlarla 20 sivilimizin hayatını kaybetmesine sebep oldu." - ANKARA
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