Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu: "Terör örgütü sınırdan attığı havanlarla 20 sivilimizin hayatını kaybetmesine sebep...
Son Dakika 3. Sayfa Bakan Soylu: 'Terör örgütü sınırdan attığı havanlarla 20 sivilimizin hayatını kaybetmesine sebep...

Bakan Soylu: "Terör örgütü sınırdan attığı havanlarla 20 sivilimizin hayatını kaybetmesine sebep...

2 saat önce

Bakan Soylu: "Terör örgütü sınırdan attığı havanlarla 20 sivilimizin hayatını kaybetmesine sebep oldu.

Bakan Soylu:

Bakan Soylu: "Terör örgütü sınırdan attığı havanlarla 20 sivilimizin hayatını kaybetmesine sebep oldu." - ANKARA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:30 Kaynak: İHA
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