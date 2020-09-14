Bakan Soylu: Terör örgütünün bütün psikolojisini çökerttik - Son Dakika

Bakan Soylu: Terör örgütünün bütün psikolojisini çökerttik

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Bu yıl dağa 35 kişi çıktı.

Bakan Soylu: Terör örgütünün bütün psikolojisini çökerttik, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Bu yıl dağa 35 kişi çıktı. İkna ile gelenlerse 700'ü aştı, terör örgütünün bütün psikolojisini çökerttik" dedi.

Bakan Soylu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen 'Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursu' açılış törenine katıldı. Törene ayrıca, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanı Cüneyt Ünal ve 81 il güvenlik şube müdürleri de yer aldı. Törende konuşan Bakan Soylu, Türkiye'nin 40 yıldır terör örgütü PKK ile mücadele ettiğini bildirdi. Bu mücadele de binlerce vatan evlanın şehit düştüğünü, çocukları okul önlerinden dağa kaçırıldığını belirten Soylu, "Bu örgütün malum partiyle ilgisini herkes biliyor, hatta o aileler o partinin önünde bir yıldır eylem yapıyor. O partinin belediye binalarında örgütün bir temsilcisinin olduğunu, eş başkanlık sisteminin doğrudan örgütün talimatı olduğunu, çukur barikat eylemlerinde bizzat malum partili belediyenin araçlarının kullanıldığını, belediye araçlarının bırakın çukur kazmayı, bizzat bombalı eylemlerde kullanıldığını herkes biliyor. Resmi raporlarda bunların hepsinin kaydı var, zaptı var ama müdahale ettiğiniz zaman, burada kanunu uyguladığınız zaman, ilginç şekilde bu normları koyan, güya uluslararası medeniyet dengeleri belirleyen batılı ülkelerden de, kendi içinizdeki bir kesimden de, muhalefet kisvesi altında tepki alıyorsunuz" dedi.

'YAZIKLAR OLSUN, AYIPTIR'Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Soylu, "Neymiş, ana muhalefet partisi lideri Demirtaş'ın hapishanede yattığı günleri şeref madalyası olarak nitelendiriyormuş. Buradan ana muhalefet partisine sesleniyorum; bu ülke kolay kazanılmadı. Yazıklar olsun, ayıptır. Belediyeleri pişpişleyip terör örgütüne silah taşıyanlara alkış tutan, sokağa çıkıp yakıp yıkın talimatı veren birinin şeref madalyası alacağı bir ülke değildir burası, yazıklar olsun. Ayıptır, biz ne anlatacağız Allah'ınızı severseniz. İki gün önce Samsun Havza'da Yüzbaşı Mahmut'u toprağa verdik. Dünyanın hangi ülkesinde bir yüzbaşı terörist almak için mağaraya indi? Kemal Kılıçdaroğlu evinde rahat rahat uyuyorsan, şu anda toprağın altında yatan Yüzbaşı Mahmut sayesindedir. Kolay değil mi Ankara'da siyaset yapmak? Kolay size Ankara'da siyaset yapmak. Ne anlatacaksınız, yalandan şehit ailelerine telefon açıp başsağlığı verenler, üzerindeki sorumluluğu saldığınızı mı zannediyorsunuz?" diye konuştu.'BEN VARIM, SEN VAR MISIN'Bakan Soylu, Anayasa Mahkemesi'nni (AYM) güvenlik soruşturmasında kişisel verilere ulaşılması hükmünü özel hayatın gizliliğine aykırı bularak iptal etmesine ilişkin ise, şunları kaydetti: "AYM karar veriyor; güvenlik soruşturmasını kaldıralım ne olacak. FETÖ'cüler girsin, PKK'cılar girsin. Polis korumalarına ne gerek var ya, özgürce bisikletle işe git gel bakalım. Tamamen her şey güvenlik altında ya hadi git. Ben varım, sen var mısın ' Kendi arabamla tek başıma gitmeye ben varım, sen var mısın' Bu ülke büyük bir mücadele içinden geçiyor, bizi zorluk içinde bırakmayın. Yapmayın, etmeyin bu ülkeye. Son aldığınız karar, şehirler arası yollar her türlü eylem ve etkinliğe açıktır. İyi açarız, dertlerini Anayasa Mahkemesi Başkanı'na anlatsınlar. Güvenlik soruşturmaları iptal, bu devirde kim girerse girsin. Bu ülkede PKK yok, bu ülkede FETÖ de yok, bu ülkede DEAŞ da yok, ne olacak. Beyefendiler sırça köşklerinde oturacaklar, her türlü işi yapacaklar, evlatlar şehit olacak, şehit cenazelerinde de üzülecekler."'SEÇİLMİŞLİK BİR DOKUNULMAZLIK DEĞİLDİR'Bakan Soylu, terör soruşturması kapsamında HDP'li bazı belediye başkanlarının görevinden alındığını belirterek, "Demokrasiye aykırı davranıyorsunuz, seçilmiş insanları görevden alıyorsunuz' diyorlar. Seçilmişlik bir dokunulmazlık değildir. Terör örgütü ile ilişki hakkı mı getiriyor, PKK'ya destek hakkı mı getiriyor? PKK örgütü ile beraber ülkenin canını yakmayı doğru mu kılıyor, haklı mı kılıyor? Ben size kısa bir bilanço vereyim. 2014-2019 döneminde uzaklaştırılan belediye başkanlarından 94 kişiden 63'ü hakkında ilk derece mahkemelerinin verdiği ceza toplam 628 yıl 908 ay 323 gün. Bunların bir üst derece mahkemelerde kesinleşen cezaları ise toplam 126 yıl, 230 ay ve 62 gündür. Aynı şekilde 2019 sonrasında görevden alınan 47 kişiden 10 tanesi için ilk derece mahkemelerin verdiği ceza toplamı 66 yıl 90 ay 15 gündür. Bunların da bir üst mahkemede kesinleşen cezaları ise toplam 26 yıl 28 aydır" dedi.'TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BÜTÜN PSİKOLOJİSİNİ ÇÖKERTTİK'

Bakan Soylu, çocukların dağa gitmelerine göz yummayacaklarını belirterek, "Murat Karayılan denen o alçaklar, o namussuzlar bu çocuklara tecavüz mü etsinler? Bu yıl kaç kişi dağa çıktı biliyor muşunuz? Şu ana kadar 35 kişi çıktı. İkna ile gelenlerse 700'ü aştı, terör örgütünün bütün psikolojisini çökerttik" ifadesini kullandı.

Ankara, Bakan, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 15:06 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu: Terör örgütünün bütün psikolojisini çökerttik - Son Dakika

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