Bakan Soylu: Teröristlerin amacı Karadeniz'e sızmak - Son Dakika

Bakan Soylu: Teröristlerin amacı Karadeniz'e sızmak

RİZE ve Artvin'de yaşanan sel felaketi ile ilgili incelemelerde bulunduktan sonra helikopterle Erzurum'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gri listede aranan bir teröristi etkisiz hale getiren 2 teröristi de sağ olarak yakalayan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

RİZE ve Artvin'de yaşanan sel felaketi ile ilgili incelemelerde bulunduktan sonra helikopterle Erzurum'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gri listede aranan bir teröristi etkisiz hale getiren 2 teröristi de sağ olarak yakalayan güvenlik güçlerini ziyaret etti. PKK'lı teröristlerin amacının Karadeniz'e sızmak olduğunu söyleyen Bakan Soylu, "Bunu siz engellediniz. Sizin bir tek tarifiniz var. Siz bizim ve bu milletin kahramanlarımızsınız" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Jandarma Bölge Komutanlığı'na gelişinde Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen karşıladı. Jandarma Bölge Komutanı bahçesindeki törende İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz, Şenkaya kırsalında 12 ve 13 Temmuz günleri gerçekleştirilen gri listede aranan 1 teröristin etkisiz hale getirildiği, 2 teröristin sağ olarak yakalandığı operasyonla ilgili bilgi verdi. Vali Okay Memiş'in operasyonla ilgili değerlendirmesinden sonra konuşan Bakan Soylu, başarılı operasyonlarından dolayı güvenlik güçlerini tebrik etti.

ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Operasyonu adım adım takip ettiğini belirten Bakan Soylu, "Hep duamız sizinle oldu. Bu önemliydi, bazen sayı olarak çok fazla etkisiz hale getirdiğimiz teröristler var ama bunların amacı Karadeniz Bölgesine sızmak ve orada o bölgenin huzurunu, sükununu alt üst edebilmek, halkımızı ve milletimizi endişeye sevk etmekti. Siz de ve biz de biliyoruz ki bir yıldır bu grubu takip ediyoruz ve bu grubun başındaki daha önce yani sizin ilk etkisiz hale getirdiğiniz terörist daha önce Karadeniz'i bilen, orada bulunmuş, oraya hangi yollarla sızılacağını iyi bilen ve Artvin dahil olmak üzere sızılabilecek bütün noktaları yine sizin arkadaşlarınızın teker teker alan kapatarak engellemeye çalışıyorlardı. Yine o grubun içerisinde bulunan birisi de o bölgeyi bilen kişilerden bir tanesiydi. Yani size direnemeyip teslim olanlardan bir tanesiydi. Onun için geçen yıl Karadeniz'de Eren Bülbül evladımızı ve yine sizin mesai arkadaşınız olan astsubayımızı şehit edenleri teker teker arkadaşlarımız etkisiz hale getirdiler ve oraları temizlediler. Şimdi oraya tekrar sızmaya çalışıyorlardı. Bunu siz engellediniz. Sizin bir tek tarifiniz var. Siz bizim ve bu milletin kahramanlarımızsınız" diye konuştu.

CUDİ'NİN GÖBEĞİNE 18 KULE İLE GİRDİK

Şu anda 620 timin üzerinde güvenlik gücünün Gabar, Cudi, Çemçe, Şenyayla, Kato Dağı, Kel Mehmet, Hakkari sınırlarında, sınır ötesinde bu milletin namusu için, bu milletin huzuruna, birliğine ve kardeşliğine gözünü dikenlere aman vermemek için büyük bir mücadele ortaya koyduklarını ifade eden Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Bugün Cudi'de bu millet için kahramanca mücadele edenleriniz var. Cudi'nin göbeğine 18 kule ile girdik. Bugün bakan yardımcımız, Jandarma Genel Komutanımız, Jandarma Bölge Komutanımız orada Sefine denen alanda bugün operasyonun hangi şekilde yürüdüğünü milletimizle paylaştılar. Şunu ifade etmek istiyorum ki bu sizin ortaya koyduğunuz irade ve cesaretle oldu ve hepinizin huzurunda bu irademizi ve cesaretimizi kuvvetlendiren, ortaya koyduğu stratejiyle birlikte terörle mücadelede bize yeni bir boyut kazandıran sayın Cumhurbaşkanımızı şükranla anmak istiyorum. Hangi adımı atmışsak ve bu mücadelede neye ihtiyacımız olmuşsa bilmenizi istiyorum ki hep sizinle, bizimle, kahraman evlatlarımızla birlikte oldu. Bugün Cudi'de başlattığımız ve 15 Temmuzdaki en genç şehidimiz olan Halil İbrahim Yıldırım anısına 'Yıldırım-1 Cudi' operasyonu inşallah terör örgütüne sizin vurduğunuz gibi büyük bir darbeyi ortaya koyacaktır.

TERÖRİST SAYISINI 300'ÜN ALTINA DÜŞÜRMEYİ HEDEFLİYORUZ

Bakan Soylu, yurt içinde 407 terörist kaldığını bu ayın sonuna kadar 400'ün altına düşüreceklerini belirterek, "İnanıyorum ki ağustos ve eylülde bunları 300'ün altına düşürmeyi hedefliyoruz ve bunu birlikte yapacağız. Bu millete musallat olan, bu milletin kardeşliğine, birliğine, gelişmesine, büyümesine ve evlatlarına yarına umutla bakmasına musallat olanlara bu topraklarda bir daha, bu topraklara vermiş oldukları maliyeti verme fırsatı sunmayacağız. Bunu beraber sağlayacağız. Bu milletin 780 bin kilometre karesinde bizim evlatlarımız sizin ortaya koyduğunuz irade ve fedakarlıkla okullarını okuyacaklar doktor ve mühendis olacaklar. Bu memlekete iyi evlatlar yetiştirecekler. Bunu sağlayacak olanlar sizlersiniz. Allah sizden razı olsun, ayağınıza taş değdirmesin. O kadar büyük ve güzel işler yapıyorsunuz ki zannetmeyin ki sadece PKK terörizmiyle ve teröristiyle mücadele ediyorsunuz, hayır onun arkasındaki büyük güçlere ders veriyorsunuz. Türk polisinin ve jandarmasının bu ülkeye pusu kuranlara karşı neler yapabileceğini gösteriyor" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Palandöken Kayak Merkezi'nde Vilayetler Evi'ne ait V Otels'de bir süre dinlendikten sonra Ankara'ya gitmek üzere havalimanına geçti.


Süleyman Soylu, Karadeniz, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 22:15 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu: Teröristlerin amacı Karadeniz'e sızmak - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:59 ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım 00:05 Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti 22:53 Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı 22:04 Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti 20:42 Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti 19:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum 18:47 İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor 16:47 Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 14:40 Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 13:45 Bakırköy Belediyesi önünde binaya zorla girmek isteyen pazarcı esnafı ile polis arasında arbede yaşandı 13:23 Tecavüz skandalıyla sarsılan prestijli üniversite, öğrencilerine 'cinsel rıza' dersi verecek 13:12 Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı 12:00 Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım
00:59
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
00:05
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
22:53
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
22:04
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
20:42
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum
19:50
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
18:47
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
16:47
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi
14:40
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
14:18
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 04:23:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Soylu: Teröristlerin amacı Karadeniz'e sızmak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]