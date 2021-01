Bakan Soylu, "Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı"nda konuştu: (2) - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Esenyurt ilçe binasına terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin asılmasına ilişkin, "Benim valime, kaymakamıma, yargıcıma 'militan' diyenler, bir tek cümle bahset, Allah rızası için bahset. Bu kadar mı koptunuz Türkiye'den? Esenyurt'ta ve Diyarbakır'da HDP binasında çıkan manzaraların hiçbirisine en ufak bir ses çıkarmıyor. Biz aynı milletin evlatları değil miyiz?" dedi.

Bakan Soylu, Bolu'da düzenlenen "Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı"na katıldı.

Soylu, çalıştayda yaptığı konuşmada, Esenyurt'ta HDP'nin ilçe binasında karşılaşılan manzarayı hep birlikte gördüklerini belirterek, "Aslında bizim o görüntüler üzerine burada herhangi bir şey söylememiz, çıkıp konuşma yapmamız da gerekli değildir. Allah'ınızı seversiniz; birileri sabahtan akşama kadar konuşuyor, hiç Esenyurt'ta HDP binasındaki terör manzaralarından bahsettiler mi? Bir cümle bahset, Allah rızası için bir cümle bahset. Benim valime, kaymakamıma, yargıcıma 'militan' diyenler, bir tek cümle bahset, Allah rızası için bahset. Bu kadar mı koptunuz Türkiye'den? Esenyurt'ta ve Diyarbakır'da HDP binasında çıkan manzaraların hiçbirisine en ufak bir ses çıkarmıyor. Biz aynı milletin evlatları değil miyiz? Ne çabuk sizi kandırdılar, aklınızı çeldiler, koltuklarla, iktidar hırsıyla aklınızı başınızdan aldılar?" diye konuştu.

Birtakım çevrelerin devlete saldırmayı maharet sandığına işaret eden Soylu, şöyle devam etti:

"Ben 2 yıl önce söylemişim. Halka açık bir toplantıda, 'Terör örgütüne en fazla militanın devşirildiği yer, Esenyurt HDP binasıdır.' demişim. Bir kere merak ettiniz de sordunuz mu? İşte gördük. Bunları bildiğimiz için terör örgütüne katılım 2020 yılı içerisinde 53'e düşmüştür. Son yerel seçimlerden sonra terörle iltisaklı olduğu için görevlendirme yaptığımız aynı partinin belediye başkanlarına koşa koşa 'geçmiş olsun'a gidenler Esenyurt'a kadar giderler mi, onu bilmiyorum. Gitmelerini bekliyorum, geç kaldılar. Esenyurt HDP binasına gidip, 'geçmiş olsun' desinler bence. Demeleri lazım, ayıp ediyorlar. Ortaklarına yanlış yapıyorlar. PKK'nın desteğiyle ortaya koymuş oldukları sonuçları kendilerine oluşturanlara yanlış yapıyorlar. Gitsinler, bu kadar zor zamanda yalnız bırakılır mı insanlar? Yanlarında olsunlar, sosyal mesafeye uyarak birlikte çay içsinler.

Buradaki fotoğraf nettir. Bugün vali ve kaymakamlarımıza, jandarmamıza, polisimize 'militan' diyenlerin bu fotoğrafa ne diyeceklerini duymak, elbette ki bizim hakkımızdır. Bu teşkilatın evladını şehit veren anne, babanın ve bu milletin hakkıdır. İçişleri Bakanı olarak sormak istiyorum; buna daha ne kadar göz yumacaklar, bunu daha ne kadar görmezden gelecekler? Maske uyarısı yapan bir polisin ağzından çıkan tek bir yanlış cümleyi günlerce sosyal medyada linç malzemesi yapanlar, Esenyurt'taki bu hadiseye hiçbir şey söylemeyecekler mi? Bir siyasi partinin ilçe binasının duvarında PKK terör örgütünün bayraklarının, sözde liderinin posterlerinin olmasına sözleri yok mu?"

"İlkokulda okudukları İstiklal Marşı'nı unutanlara yazıklar olsun"

Polis ve jandarmanın attığı adımların bile sayıldığına, valinin, kaymakamın ağzından çıkan her kelimenin, attığı her tweetin, çektirdiği her fotoğrafın takip edildiğine dikkati çeken Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O ilçe binasındaki fotoğrafı neden yok sayıyorlar? PKK'ya, terör örgütüne deva bulmaya çalışanlar niye sesiniz çıkmıyor? Koştura koştura şehit ailelerimize gitmeyip orada terör örgütüne destekçilik yapanların evine gidip Türkiye Cumhuriyeti devletini ve kahraman evlatlarımızı dünyaya, haksız bir yere şikayet etmeye çalışanlar, hadi koştura koştura Esenyurt binasına gitsenize, PKK'ya deva bulsanıza... HDP binasına gidin. Geçen gün milletvekilinin oradan çıkarken o annelere yaptığı edepsiz davranış gibi belki siz de bir davranış yaparsınız. Terörle mücadeleyi siyaset alanına taşımaya çalışanlara buradan sesleniyorum; az buçuk ülke sevginiz varsa bu alandan çıkın. Buranın siyasetini yapmayın. Bir muhalefet lideri de 'Garipsedim' diyebilmiş. Lanetleyemediniz mi, diliniz varmadı mı? Bu mudur? Bu kadar mı tepki verebildiniz?

PKK bayraklarını, posterlerini parti binasına asanlara değil, onlara sessiz kalanlara ve garipseyenlere söylüyorum; bu milletin, şehit ve gazilerin ahını alırsınız. Öyle her şey ucuz değil. Bu evlatların, inlerine nasıl girdiğini biliyor musunuz? Ölümüne giriyorlar oraya. Onlar ilkokulda okudukları İstiklal Marşı'nı unutmadılar, onun için giriyorlar. İlkokulda okudukları İstiklal Marşı'nı unutanlara yazıklar olsun, 'yuh' olsun. Sen devletin valisine 'militan' diyeceksin... 'Militan' doğru, sen evinde rahat rahat uyurken gece gündüz polisiyle jandarmasıyla sağlıkçısıyla vatandaşıma bir şey olmasın diye salgınla mücadele ettiği için 'militan.' Aman bir tane asayiş olayı olmasın diye emniyet müdürüyle jandarma komutanıyla kafa kafaya verip acaba ilimizin huzurunu çok daha iyi nasıl sağlarız dediği için 'militan.' Türkiye bunlara rağmen bu başarıları elde etti ve buna devam edecek."

"Yerli ve milli hava araçlarını ürettik"

Türkiye'nin her şeye rağmen başarılar elde ettiğini dile getiren Soylu, "Yerli ve milli hava araçlarını ürettik, onları kullanacak evlatları eğittik ve netice aldık. Bu araçlardaki etkinliğimiz uçuş saatlerimiz bakımından 2016'da 2 bin 219 saatti, 2020'de 47 bin 763 saat oldu." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, sınır güvenlik sistemlerini modernize ettiklerini ve sistemin inşasının büyük çoğunluğunun tamamlandığını anlatarak, "Bunun sonucunda 2018 yılından bugüne kadar yurt dışından giriş yaptığı değerlendirilen terörist sayısı 408'den 118'e geriledi. Bu ciddi bir şekilde terör örgütünü baskıladığımız anlamına gelir. 2017-2020 yıllarında görülme duyumları yüzde 77 azaldı, yani hareket kabiliyetleri azaldı. Aynı şekilde telsiz kestirmeleri de 2016'da 14 bin 582 idi, 2020 sonu itibarıyla 443'e düşmüştür. Ürküyorlar, korkuyorlar. Telsizde konuşuruz da yerimiz anlaşılır bizi imha ederler diye sıçan gibi davranıyorlar." dedi.

DEAŞ, PKK ve FETÖ ile mücadele

İçişleri Bakanı Soylu, 4 yıldır ülkede eylem gerçekleştirememesine rağmen sıkı takipte olunan DEAŞ terör örgütüne yönelik geçen yıl düzenlenen 1332 operasyonda, 292 kişinin etkisiz hale getirildiğini ve 2 bin 798 şüphelinin gözaltına alındığını aktardı. Süleyman Soylu, şu bilgileri paylaştı:

"Yine devletin içine sızmış ve hala kalıntıları olan, 15 Temmuz dün olmuş gibi teyakkuzda olduğumuz FETÖ ile mücadelemiz, devletimize ve milletimize aynı sadakatle devam etmektedir. Bu örgüte yönelik olarak 2020'de 13 bin 516 operasyon yaptık. İçeride eylem kabiliyetleri büyük oranda bitirilmiş olmasına rağmen hala bir yapılanma arayışı içerisinde olduklarını, yurt dışından destek gördüklerini ve karmaşık bir yapılanma içerisinde olduklarını biliyoruz.

Şunu söyleyeyim, FETÖ'yü sınırlarımızın dışarısına ittik. Tehlike bitti mi, bitmedi. PKK'yı sınırlarımızın dışına ittik, tehlike bitti mi, bitmedi. Niye? Sınırlarımızın dışına ittik ama onlarla kucak kucağa olanların yanındalar. Tehlike devam ediyor. Avrupa'da terör örgütlerine nasıl sahip çıkıldığını anlatsak, paramotor, drone ve havacılık eğitimlerini nasıl verdiklerini, yeni teknoloji silahlarını nasıl kullandıklarını anlatsak milletimiz sabah akşam onları lanetler."

İdlib'de yaşanan gelişmelerin ve Sincar'daki durumun dikkatli bir takip gerektirdiğine değinen Soylu, Türkiye'nin yetişmiş kadroları, tecrübesi, devlet gücü ve güçlü liderliği sayesinde, terörle mücadelede dünyanın en başarılı ülkelerinden biri olarak ayakta kalacağını vurguladı.

Soylu, önemli bir süreçten ve dönemden geçildiğine işaret ederek, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında, sözü herkes tarafından dinlenen bir Türkiye'yi hep birlikte gerçekleştirebilmeyi hedeflediklerini, bunun için teşkilata da büyük görevler düştüğünü sözlerine ekledi.

(Bitti)