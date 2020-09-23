Bakan Soylu TGRT'de müjdeli haberi verdi, 17'nci aile evladına kavuştu - Son Dakika

Bakan Soylu TGRT'de müjdeli haberi verdi, 17'nci aile evladına kavuştu

Bakan Soylu TGRT'de müjdeli haberi verdi, 17'nci aile evladına kavuştu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber Gündem Özel programında yaptığı açıklamada, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti eylemine devam eden ailelerden birinin daha çocuğuna kavuşacağını açıkladı.

Bakan Soylu TGRT'de müjdeli haberi verdi, 17'nci aile evladına kavuştu

DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber Gündem Özel programında yaptığı açıklamada, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti eylemine devam eden ailelerden birinin daha çocuğuna kavuşacağını açıkladı. Oğlunun güvenlik güçlerine teslim olduğu haberini alan baba Fahrettin Akkuş, büyük bir mutluluk yaşadığını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haberde yayınlanan Gündem Özel programında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, burada yaptığı açıklamada, HDP önünde evlat nöbetine devam eden 17'nci ailenin evladına kavuşacağı müjdesini verdi. Bakan Soylu'nun açıklamaları ile umutları mutluluğa dönüşen ailelerden Fahrettin Akkuş, oğlu Erkan'ın teslim olduğu haberi ile büyük bir sevinç yaşadığını söyledi. 20 Eylül 2019'da evlat nöbeti eylemine katılan baba Akkuş, "Çok mutluyuz. 5 senedir hep ağladım hep üzüldüm. 1 senedir mücadele ettim mücadelemiz boşuna gitmedi. Ağlamadan kendimi tutamıyorum. İnşallah hepsi gelir" dedi.

"Hasta yatağımdan kalkıp geldim"

Anne Meryem Akkuş ise kendini yeniden dünyaya gelmiş gibi hissettiğini söyledi. Anne Akkuş, "Bir tane oğlum vardı onun yeri bugün doldu. Bugün dünyaya geldi. Haberi duyunca inanamadım. Hasta yatağımdan kalkıp geldim. Ben burada her zaman ağlıyordum, benim ciğerim yanıyordu ve inşallah en kısa sürede evladıma kavuşurum. Allah devletimizden razı olsun. Benim gibi annelerin inşallah Rabbim gözyaşlarını dindirsin" diye konuştu.

Mutlu haberi alan Akkuş ailesi, şimdi evlatlarına kavuşacağı anı beklemeye başladı.

Bakan Soylu TGRT'de müjdeli haberi verdi, 17'nci aile evladına kavuştu

Halkların Demokratik Partisi, Süleyman Soylu, Akkuş, Bakan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 22:43 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu TGRT'de müjdeli haberi verdi, 17'nci aile evladına kavuştu - Son Dakika

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