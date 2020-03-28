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Bakan Soylu: "Toplu taşımada yüzde 90'ların üzerinde bir azalma var"
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları İçişleri Bakanı Soylu: "Toplu taşımada yüzde 90'ların üzerinde bir azalma var." Soylu: "Özel araçlardaki vatandaşlarımızın ateş derecelerini ve sağlık durumlarını kontrol eden sistemi 81 ilimizin giriş çıkışlarında oluşturduk.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları İçişleri Bakanı Soylu: "Toplu taşımada yüzde 90'ların üzerinde bir azalma var."
Soylu: "Özel araçlardaki vatandaşlarımızın ateş derecelerini ve sağlık durumlarını kontrol eden sistemi 81 ilimizin giriş çıkışlarında oluşturduk."
Soylu: "Sağlık kontrollerinde ateş, öksürük görüldüğünde, sağlık birimlerimiz de var, onların tavsiyesiyle 14 günlük karantina uygulanacak."
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 06:58 Kaynak: AA
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