Bakan Soylu, cami açılışı yaptı, Tünel Akvaryum'u ziyaret etti - Son Dakika
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Bakan Soylu, cami açılışı yaptı, Tünel Akvaryum'u ziyaret etti

02.06.2022 16:06

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da yapımı tamamlanan caminin açılışını gerçekleştirdi, ayrıca Tünel Akvaryum'u ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da yapımı tamamlanan caminin açılışını gerçekleştirdi, ayrıca Tünel Akvaryum'u ziyaret etti.

Bakan Soylu, Akyazı mevkisinde çeşitli kurumlar ve hayırseverlerin desteğiyle yapılan, 1 Nolu Beşirli Mahallesi Sahil Camisi'nin açılış törenine katıldı.

Caminin inşasında emeği geçenlere teşekkür eden Soylu, ibadethanenin hayırlı olmasını diledi.

Soylu, İl Müftüsü Osman Aydın'ın dua etmesinin ardından, beraberindekilerle açılış kurdelesini kestiği camiyi inceledi.

Bakan Soylu, Ortahisar Belediyesince su altındaki canlıların tanıtılması ve bölge turizminde alternatif oluşturulması amacıyla tarihi Zağnos ve Tabakhane vadileri arasında yapılan Tünel Akvaryum'u da ziyaret etti.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten bilgi alan Soylu, 80 farklı türde, yaklaşık 5 binden fazla deniz canlısına ev sahipliği yapan 198 metrelik akvaryumu gezdi.

Soylu'ya ziyaretlerinde Vali İsmail Ustaoğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve diğer ilgililer eşlik etti.

Bakan Soylu, cami açılışı yaptı, Tünel Akvaryum'u ziyaret etti
Bakan Soylu, cami açılışı yaptı, Tünel Akvaryum'u ziyaret etti
Bakan Soylu, cami açılışı yaptı, Tünel Akvaryum'u ziyaret etti
Bakan Soylu, cami açılışı yaptı, Tünel Akvaryum'u ziyaret etti

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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