Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu: Trafik cezalarından gelen para fakir fukaraya dağıtılıyor

Bakan Soylu: Trafik cezalarından gelen para fakir fukaraya dağıtılıyor

1 saat önce

Bakan Soylu, "Trafik cezalarından gelen paralar Maliye'ye gitmiyor.

Bakan Soylu: Trafik cezalarından gelen para fakir fukaraya dağıtılıyor, System.String[]
Bakan Soylu, "Trafik cezalarından gelen paralar Maliye'ye gitmiyor... Fakir fukaraya dağılıyor" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:00 

Maliye, Ekonomi
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