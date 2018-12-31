Bakan Soylu: Trafik cezalarından gelen para fakir fukaraya dağıtılıyor
1 saat önce
Bakan Soylu, "Trafik cezalarından gelen paralar Maliye'ye gitmiyor.
Bakan Soylu, "Trafik cezalarından gelen paralar Maliye
'ye gitmiyor... Fakir fukaraya dağılıyor" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:00
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