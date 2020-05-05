Bakan Soylu: Trafik kazaları ölüm oranında hedefimiz AB seviyesi - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da polis ve jandarma kontrol noktasındaki trafik ekiplerinin 'Trafik Haftası'nı kutlayarak, "Trafik kazalarında ölüm oranı Türkiye'de son 4 yılda yüz binde 9,6'dan yüz binde 6,5'e düşmüştür. Hedefimiz, Avrupa Birliği'nin (AB) seviyesi olan yüz binde 5'e gelebilmek, daha sonraki hedefimiz ise Almanya'nın yüz binde 3,5 olan rakamını yakalayabilmektir" dedi.

Bakan Soylu, 'Trafik Haftası' nedeniyle Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Akıncı Gişelerinde, polis ve jandarma trafik ekiplerinin uygulamalarını inceledi. Bakan Soylu, öncelikle İstanbul yönünde oluşturulan polis kontrol noktasında görev alan polis ekipleriyle sohbet ederek, alanda kurulan emniyet kemeri eğitim aracını inceledi. Bakan Soylu, daha sonra jandarma trafik aracının şoför koltuğuna geçip, Ankara yönünde uygulama yapan jandarma kontrol noktasına geçti. Soylu, kontrol noktasında durdurulan sürücülerle sohbet etti. Öte yandan havadan bir helikopter ile bir SİHA da kontrollere destek verdi.

'SON 4 YILDA YÜZ BİNDE 6,5'E DÜŞTÜ'

Bakan Soylu, jandarma ve polis trafik ekiplerinin Trafik Haftası'nı kutlayarak, bu haftayı koronavirüs salgını nedeniyle dijital bir kampanya olarak nitelendirdiklerini söyledi. Soylu, 2015 yılında Türkiye'de trafik kazalarında ölen insan sayısının 7 bin 530, 2017 yılında 7 bin 427 ve 2018 yılında 6 bin 675 olduğunu belirterek, "2019 yılında trafik kazalarında ölüm oranı yüzde 27 azalarak 5 bin 473'e gerilemiştir. Bu oran, bu konuda attığımız adımlarda elde ettiğimiz performansın bir göstergesidir; ama yeterli değildir. Dünya genelinde trafik kazalarında ölüm yüz binde 18'dir, Avrupa'da yüz binde 5'tir, Amerika'da yüz binde 11'dir, Türkiye'de ise son 4 yılda yüz binde 9,6'dan yüz binde 6,5'e düşmüştür. Dünyaya nazaran da Avrupa'dan bir basamak gerideyiz, inşallah önümüzdeki 2 ya da 3 yıl zarfında Avrupa standartlarını bu konuda yakalamak konusunda bir irademiz ve çalışmamız söz konusudur" ifadelerini kullandı.

'2021-2030 STRATEJİK PLANINI HAZIRLIYORUZ'

Bakan Soylu, 2011-2020 yılları arasındaki stratejik hedeflerine uygun bir şekilde bu yılı tamamladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Fakat biz yine milletimize şunu söyleyebiliriz; yaklaşık 1 yıldır ve özellikle 3 aydır da tüm kurumlarımızla birlikte sistemli bir şekilde 2021-2030 stratejik planını hazırlıyoruz. 2021-2030 stratejik planımızın da ana çerçevesini 'güvenli sistem' yaklaşımı oluşturmaktadır. Güvenli sistem sadece bir kurumun aldığı tedbirler değil, devletin bütün katmanlarının, bütün kurumlarının vatandaşlarımızın üzerine düşene yönelik aldığı tedbirleri ifade etmektedir, her birinin üzerine düşen görevi ifade etmektedir. Denetimlerimizi artırdık. Aynı zamanda uyarıcı denetimler de gerçekleştirdik. TBMM'de çıkan yasalar çerçevesinde özellikle yaya trafiğinde önemli devrimler ortaya koyduk. Bu ülkemizin uzun zamanlar beklediği adımlardı. Trafik kazalarında açık gördüğümüz alanlardaki tüm açıkları kapatmaya yönelik adımlar attık. Vatandaşlarımızın yüzde 90'ndan fazlası emniyet kemeri takma kuralına uyuyor. Bu bizim açımızdan çok önemlidir."

'HEDEFİMİZ AB SEVİYESİ'

Bakan Soylu, "Trafik kazalarındaki ölüm oranında son 4 yılda geldiğimiz noktada, yüz binde 9,6'dan, yüz binde 6,5 rakamı azımsanmayacak; ama bizim yeterli görmediğimiz bir rakam. Hedefimiz AB seviyesi olan yüz binde 5'e gelebilmek. Daha sonraki hedefimiz ise Almanya'nın yüz binde 3,5 olan rakamını yakalayabilmektir. Birbirimize yardımcı olursak, şu koronavirüste milletimizin gösterdiği duyarlılığı, birlik ve beraberliği ile trafik konusunda ortaya koyduğumuz duyarlılığı aynı şekilde sürdürürsek sonuç alabiliriz" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

Soylu'nun konunşması

Soylu'nun polis ve jandarma ekipleriyle sohbet etmesi

Uygulamalardan görüntü

Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Celal ATALAY/ANKARA,