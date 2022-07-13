Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülke geneli son 10 yılda 9 günlük bayram tatillerinde; günlük ölümlü kaza ortalaması 12, can kaybı 15. Kurban Bayramı'nda, arefe günü dahil 5 günde; günlük ölümlü kaza ortalaması 4, can kaybı 6 oldu. Maalesef 31 vatandaşımız hayatını kaybetti. Dönüş yolculuğunuz kemerli olsun" dedi.

Kaynak: DHA

Süleyman Soylu, Kurban Bayramı, Twitter, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakan Soylu: Trafik kazalarında 31 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.