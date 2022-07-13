Bakan Soylu: Trafik kazalarında 31 kişi öldü - Son Dakika
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Bakan Soylu: Trafik kazalarında 31 kişi öldü

13.07.2022 10:29
Bakan Soylu: Trafik kazalarında 31 kişi öldü

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı'nda meydana gelen trafik kazalarında 31 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı'nda meydana gelen trafik kazalarında 31 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülke geneli son 10 yılda 9 günlük bayram tatillerinde; günlük ölümlü kaza ortalaması 12, can kaybı 15. Kurban Bayramı'nda, arefe günü dahil 5 günde; günlük ölümlü kaza ortalaması 4, can kaybı 6 oldu. Maalesef 31 vatandaşımız hayatını kaybetti. Dönüş yolculuğunuz kemerli olsun" dedi.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bakan Soylu: Trafik kazalarında 31 kişi öldü - Son Dakika

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