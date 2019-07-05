Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu: "Trafik Polisi sayımızı 26 bine ulaştırmayı planlıyoruz"
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Bakan Soylu: "Trafik Polisi sayımızı 26 bine ulaştırmayı planlıyoruz"

1 saat önce

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- "Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var" kampanyası tanıtım toplantısı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var" kampanyası tanıtım toplantısında konuştu.
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Bakan Soylu: Trafik Polisi sayımızı 26 bine ulaştırmayı planlıyoruz
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:13 Kaynak: AA
Süleyman Soylu, Güncel
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