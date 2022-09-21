Bakan Soylu: Trafikte can kayıplarını azaltma hedefini tutturan 2 ülkeden biriyiz - Son Dakika
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Bakan Soylu: Trafikte can kayıplarını azaltma hedefini tutturan 2 ülkeden biriyiz

21.09.2022 16:16
Bakan Soylu: Trafikte can kayıplarını azaltma hedefini tutturan 2 ülkeden biriyiz

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Silahlı terörü bitirme noktasına getirdiği gibi trafik teröründe de dünyada son 10 yılda can kayıplarını yüzde 50 azaltma hedefini tutturan 2 ülkeden biriyiz.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Silahlı terörü bitirme noktasına getirdiği gibi trafik teröründe de dünyada son 10 yılda can kayıplarını yüzde 50 azaltma hedefini tutturan 2 ülkeden biriyiz. Kesinlikle dünkü Türkiye değiliz. Çok başka ve yüksek bir noktadayız" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisi Anıttepe Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen 'Trafik Kazalarında Olay Yeri Çalıştayı'na katıldı. Bakan Soylu, Türkiye kara yollarının uluslararası standartta olduğu ve acil müdahale imkanlarının yükseldiğini belirterek, "Hastane standartları yükselmiş, arama kurtarma standartları yükselmiş bir ülkede; trafik stratejisi ve eylem planı olan, yani bu planı periyotlar halinde eylem planıyla bütünleştiren trafik verileri üzerinde detaylı analiz yapabilen, hedef koyan, bu hedefe tüm kurumları endekslemeye çalışan, konsantre etmeye çalışan, hedef tutturan, paydaş kurumları bir araya getirebilen, bilimin, teknolojinin tüm imkanlarını kullanan, ortalama hız koridorundan kamera sistemlerine, dron ve helikopter denetiminden maket trafik araçlarına kadar pek çok tedbiri ve yöntemi hayata geçiren ve hepsinden de sonuç alan bir ülkede, bugün çok önemli bir konuda bir trafik çalıştayı yapıyoruz. Dünkü acıların yaşandığı ülkedeyiz; ama emin olun, kapasite olarak, güç olarak ve sorunlara yaklaşım bakımından aynı ülke değiliz. Her akşam isim okunan terör meselesini de trafik meselesini de stratejik bir akılla yöneten, sonuç alan; silahlı terörü bitirme noktasına getirdiği gibi trafik teröründe de dünyada son 10 yılda can kayıplarını yüzde 50 azaltma hedefini tutturan 2 ülkeden biriyiz. Kesinlikle dünkü Türkiye değiliz. Çok başka ve yüksek bir noktadayız" ifadelerini kullandı.

'CAN KAYBI SAYISI YÜZDE 47 AZALMIŞ'Soylu, 2015 yılından bu yana araç ve nüfus sayısının arttığı, buna oranla kaza sayısında düşüş olduğuna dikkat çekerek, "2015'i 100 olarak kabul ettiğimizde; nüfusumuz yüzde 11, trafikteki araç sayımız yüzde 27 artmış. Ancak ölümlü kaza sayısı yüzde 50, can kaybı sayısı yüzde 47 azalmış. Türkiye'nin trafik terörüyle mücadelede getirdiği sonuç tam da budur. Nüfus artmış, araç sayısı artmış, yarı yarıya buralarda bir azalma ortaya koyulmuş. Uluslararası bir standart olan 100 bin nüfus başına düşen can kaybı sayısı ise 2015'te 9,6'ydı. 2020'de 5,8 oldu. 2021 sonu itibarıyla da 6,3. Tabii bu hesabı yaparken ülkemizde mukim bulunan yabancı sayısını dahil etmiyoruz. Avrupa'da ve dünyada yabancı sayısı buna dahildir. Dahil ettiğimizde 100 bin nüfus başına bizim 4,5- 5 bandına geldiğimiz, Avrupa seviyesine yaklaştığımız da esas itibarıyla bir realitedir. Esas itibarıyla bu insanlar da bir şekilde yaya, yolcu ve sürücü olarak trafikte bulundukları için hesaba dahil etmek gerekir; ama bizim hesabımız içerisinde yok" diye konuştu.'SADECE CEZALARI ARTIRARAK SONUÇ BEKLEMEDİK'Trafik konusunda stratejik davrandıklarını bildiren Bakan Süleyman Soylu, "Sadece para cezalarını bir miktar arttırarak sonuç beklemedik. Stratejimizin 3 ayağı vardı. 1'inci ayağında kazanın oluşmasını önlemek, 2'nci ayağında oluşan kazada can kaybını önlemek ve 3'üncü ayağında sürücü davranışlarını değiştirmek. Geleceğin yol kullanıcılarını doğru alışkanlıklarla yetiştirmek, yani bir taraftan farkındalık bir taraftan da eğitim. Kazaların oluşmasını engellemek için denetimi arttırdık. Ancak burada yüz yüze denetime ağırlık verdik. Maksadımız sadece ceza kesmek değildi; uyarıcı olduk, rehberlik yaptık. Sürücünün ayağını gazdan çekmesini veya dikkat dağınıklığından kurtulmasını sağlamaktı. Hem farkındalık hem denetimleri yaptık. Tabii ki denetim arttıkça, işlem sayıları da yüz yüze geldiğimiz insan sayıları da artı" ifadelerini kullandı.'1441 SAAT UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRDİK'Geçmiş dönemde trafikte yapılan işlem sayısı ile günümüzdeki verileri kıyaslayan Bakan Soylu, konuşmasına şöyle devam etti: "2017'de trafikteki kusur sebebiyle yapılan işlem sayısı 10,5 milyondu. Geçen yıl bu sayı, 19,8 milyon olarak gerçekleşti. Bu yıl da 15,7 milyondur. Burada bir uyarıda bulunmak isterim. Bu yılki işlemlerin 3,8 milyonu elektronik plaka tanıma sistemiyle, 592 bini ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemiyle tespit edilip yapılan işlemlerdir. Evet, o yollarda gördüğünüz kamera ve aletler çalışmaktadır. Karadaki trafik denetimlerimize ek olarak havadan da denetim yaptığımızı huzurlarınızda söylemek isterim. 2017'de 107 saat helikopterle trafik denetimi yapıyorduk, bunu sürekli arttırdık ve 2021'de tam 1441 saat uçuş gerçekleştirdik."

Sözlerinin devamında emniyet kemeri kullanımının önemine dikkat çeken Bakan Soylu, yürütülen kampanyalar sonucu hem emniyet kemeri kullanımında hem de yaya önceliği hususunda önemli mesafe kat edildiğini aktardı.


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İçişleri Bakanı Soylu, Bosna Hersek'te 2. Göç Diyaloğu Konferansı'nda konuştu Açıklaması İçişleri Bakanı Soylu, Bosna Hersek'te 2. Göç Diyaloğu Konferansı'nda konuştu Açıklaması
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bakan Soylu: Trafikte can kayıplarını azaltma hedefini tutturan 2 ülkeden biriyiz - Son Dakika

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