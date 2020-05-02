Bakan Soylu: Trafikte denetimler artarak devam edecek - Son Dakika
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Bakan Soylu: Trafikte denetimler artarak devam edecek

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, trafik kazalarıyla ilgili, "2020 yılı için sayısal hedefimiz, ölümlü kazalarda yüzde 6, yaralanmalı kazalarda yüzde 3 azalma sağlayarak kayıplarımızı daha da aza indirmektir.

Bakan Soylu: Trafikte denetimler artarak devam edecek, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, trafik kazalarıyla ilgili, "2020 yılı için sayısal hedefimiz, ölümlü kazalarda yüzde 6, yaralanmalı kazalarda yüzde 3 azalma sağlayarak kayıplarımızı daha da aza indirmektir. Bu hedefi gerçekleştirmek için denetimlerimiz artarak devam edecektir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trafik Haftası nedeniyle 'Bir Yol Hikayesi' başlığıyla makale yazdı. Hayatın merkezinde olan trafiğin bir yaşam belirtisi olduğunu belirten Bakan Soylu, "Hayatımızın böylesine merkezinde olan trafik, bir yaşam belirtisi olduğu kadar günümüz dünyasında ne yazık ki insan hayatını da tehdit eden küresel bir sorundur. Bugünlerde adını sıkça duyduğumuz Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir sağlık sorunu olarak tarif edilen trafik kazaları, dünyada her yıl ortalama 1 milyon 350 bin kişinin hayatını kaybetmesine, yaklaşık 50 milyon insanın da yaralanmasına sebep olmaktadır" ifadelerini kullandı.

'TUZAK RADAR UYGULAMASINA SON VERDİK'

Türkiye'deki kazalara da değinen Bakan Soylu, 2019 yılındaki trafik kazalarının Türkiye'ye sadece ekonomik maliyetinin 55.5 milyar TL olarak hesaplandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Denetlemenin mantığı değişti. Denetlemede farkındalığı artırma çizgimiz doğrultusunda tuzak radar/tekrarlanan radar uygulamalarına da son verdik. Bunun yerine 2 bin 155 kilometrelik otoyol ağında HGS/OGS ile giriş çıkış gişeleri arası hız koridoru olarak kabul edilmek suretiyle Ortalama Hız Tespit Sistemi'ne geçtik ve böylece hem daha etkin hem de anlık frenlemeleri değil, yolun genelindeki ortalama hızı düşürmeyi hedefleyen bir anlayış ortaya koyduk. 2018-2019 arasında bu sistemin kullanıldığı otoyollarda kaza sayısında yüzde 20.3, ölümlü kaza sayısında ise yüzde 12 azalış elde ettik. Görünürlüğü ve farkındalığı arttırmak, denetlemelerdeki yeni önceliğimizdi ve bunun için yeni yöntemler de geliştirdik. Kamuoyunda zaman zaman hoş manzaralara ve sosyal medyada güzel esprilere ve mizansenlere de konu olabilen maket trafik ekip araçları uygulamamız, böyle bir yenilikti. Bu maketler, gerçekten beklentileri karşıladı ve 2018 yılına göre 2019 yılında bulundukları yerlerin 3 kilometre yarıçapındaki alanlarda kaza sayısında yüzde 11.5, ölümlü kaza sayısında yüzde 17.5, bu kazalardaki can kayıplarında yüzde 26.44 azalış elde ettiler. Ülkemizde halen 753 adet maket trafik ekip aracı 7/24 esasına göre mesai yapmaktadır."

'BAYRAMLARDA CAN KAYBI AZALDI'

Mevcut denetim yöntemlerine ilave olarak hava araçları teknolojisinden de istifade ettiklerini vurgulayan Bakan Soylu, şunları ifade etti:

"Drone ve helikopterler aracılığıyla Havadan Trafik Denetimi uygulamasına başladık. Uygulama başladığı 5 Ekim 2018 tarihinden 6 Ocak 2020 tarihine kadar, helikopterle 1.771 saat uçuş yapılarak 12 bin 052 ihlal, drone'larla 18 bin 283 saat uçuş yapılarak 107 bin 94 ihlal tespit edilmiştir. Tüm bunların yanı sıra nokta atışlı denetimlere ağırlık verdik. Ülkemizde sıklıkla kaza yaşanan yerleri belirledik ve bunlara 'kaza kara noktaları' adını vererek, bu noktalara özel denetimler gerçekleştirdik. Ayrıca ramazan ve kurban bayramlarında aldığımız tedbirlerle de bayramlarındaki kazalarda ciddi azalış elde ettik. Normal tatil zamanlarına göre trafik yoğunluğunun yüzde 61 oranında arttığı bayram günlerinde son 10 yıllık periyotta trafik kazalarında günlük ortalama can kaybı ramazan bayram günlerinde yüzde 51.5, kurban bayramı günlerinde ise yüzde 34 azalmıştır. Yine denetim anlayışımız dahilinde sektörel denetimler gerçekleştirdik. Özellikle şehirler arası otobüs denetimlerimiz ve okul servis araçları denetimlerimiz yoğun şekilde devam etti. 2018-2019 arasında şehirlerarası yolcu taşımacılığı denetimlerimiz yüzde 21.2 oranında arttı. Genel denetim rakamımızdaki artış ise aynı dönemde yüzde 23 oranında artış göstermiştir."

'DRİFT SUÇUNDAN 3 BİN 578 İŞLEM YAPILDI'

Trafik konusundaki stratejik yaklaşımların yanı sıra devrim niteliğinde 2 önemli adım atıldığını da vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"Birincisi, yapılan düzenlemeyle halk arasında makas atma olarak tabir edilen spin atma, drift, abartı egzoz gibi ihlallerin suç kapsamına alınması ve bunların cezalarının artırılmasıdır. 2019 yılı içinde denetim birimlerimizin bu kapsamda yaptığı işlem sayısı drift suçundan 3 bin 758, abartı egzozdan 17 bin 727'dir. Devrim niteliğindeki ikinci önemli adımımız ise Yaya Öncelikli Trafik anlayışına geçişimizdir. 2018 Ekim ayında, Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde yapılan değişiklikle adım attığımız bu yeni yaklaşımı, 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla bir kampanya halinde duyurduk. Uygulamanın başladığı ilk bir yıllık periyotta, yaya ölümlerinde tam yüzde 22'lik bir azalış sağladık ve ilk yıl için yaya ölümlerini 495'ten 385'e indirmeyi başardık."

'DENETİMLER ARTARAK DEVAM EDECEK'

Trafikteki yeni hedefleri açıklayan Soylu, şu ifadelere yer verdi:

"Kısa vadede 2020 yılı için sayısal hedefimiz, ölümlü kazalarda yüzde 6, yaralanmalı kazalarda yüzde 3 azalma sağlayarak, kayıplarımızı daha da aza indirmektir. Bu hedefi gerçekleştirmek için denetimlerimiz artarak, devam edecektir. Keza sürücü ve yayalar üzerinde öteden beri uyguladığımız 'algılanan yakalanma riski duygusunu' arttırmaya dönük faaliyetlerimiz de kesintisiz sürecektir. Bunun yanı sıra trafikteki tüm hizmetlerde bürokrasiyi azaltmak da önümüzdeki dönemin hedefleri arasındadır. Bugüne kadar yaptıklarımız gösteriyor ki, bunu başarabiliriz. Önümüzde ciddi bir mesafe var ama biz de ciddi bir yol kat ettik. Öyleyse umutluyuz ve gayretliyiz."


Süleyman Soylu, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 06:03 Kaynak: DHA


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