Bakan Soylu: "Trafikteki ölümler yüzde 41 azalmıştır"
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yılın ilk 5 ayında, dünyada olmayan bir rakam, trafikteki ölümler yüzde 41 azalmıştır.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 03:33 Kaynak: AA
, "Yılın ilk 5 ayında, dünyada olmayan bir rakam, trafikteki ölümler yüzde 41 azalmıştır. Bu büyük bir başarıdır. Biz trafiğe yılda 7 bin 227 can verdik ve bunu biz terör olarak nitelendiren anlayıştan geliyoruz." dedi.
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