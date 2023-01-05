Bakan Soylu, gazetecilerle Kürtçe konuştu! İşte canlı yayına damga vuran anlar - Son Dakika
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Bakan Soylu, gazetecilerle Kürtçe konuştu! İşte canlı yayına damga vuran anlar

05.01.2023 23:13

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Kurdi ekranlarına misafir oldu. Canlı yayında sorulan soruları cevaplayan Bakan Soylu, programın başında Kürtçe konuştu. O anlar kısa sürede sosyal medyada ses getirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Kurdi ekranlarında Zeynep Alkış ve Kemal Gümüş'ün sorduğu soruları yanıtladı. Burada önemli açıklamalarda da bulunan Soylu'nun programın girişinde yaptığı konuşma yayına damga vurdu.

KÜRTÇE KONUŞTU

Bakan Soylu programın başında gazetecilerle kısa da olsa Kürtçe konuştu. O anlar sosyal medyada ses getirdi.

GEÇMİŞ DÖNEMLERDE YAŞANAN SORUNLARA PARMAK PASTI

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarının devamında Türkiye'nin geçmiş yıllarında yaşadığı sorunlara değindi. Soylu, "Bu ülkede insanlar kendi gibi olmayanları konuşturmadılar" dedi.

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