Bakan soylu: tufan müdürüm, kanın yerde kalmadı
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İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın kanının yerde kalmadığını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 12:17 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu
, Mardin
'in Ömerli
ilçesinde PKK
'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın kanının yerde kalmadığını belirtti.
İçişleri Bakan Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter
hesabından açıklama yaptı. Bakan Soylu, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın kanının yerde kalmadığını belirterek, "Kıymetli arkadaşım, Tufan Müdürüm, kanın yerde kalmadı. 3'ü de leş olarak alındı! Mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.
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