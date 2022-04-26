Bakan Soylu: TÜGVA saldırganı yakalandı - Son Dakika

Bakan Soylu: TÜGVA saldırganı yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul Gaziosmanpaşa Temsilciliği önüne el yapımı patlayıcı (EYP) bırakan teröristin, polis ekiplerince yakalandığını açıkladı.

Bakan Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "21 Nisan günü saat 05.46'da, İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B.Y., İstanbul polisinin başarılı operasyonu ile yakalandı. Polis teşkilatımıza ve emniyet istihbarat birimlerimize tebrikler."

Görüntü dökümü:

- Teöristin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü

Haber: ANKARA,