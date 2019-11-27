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Bakan Soylu: Tüm imkanlarımızı, 500 teröristi sıfırlamak için kullanacağız (2)
6 saat önce
BANGLADEŞLİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Han ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:27 Kaynak: DHA
BANGLADEŞLİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Han ile görüştü. Bakan Soylu, Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Han'ı, bakanlık girişinde resmi törenle karşıladı. Bangladeş İçişleri Bakanı Han'ın şeref defterini imzalamasının ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Bakan Soylu'nun makam odasında gerçekleşen görüşme, basına kapalı devam etti. Görüşmede göç, güvenlik ve ikili ilişkilerin ele alındığı belirtildi.
Fatih POYRAZ/ANKARA,
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