Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu: Tüm imkanlarımızı, 500 teröristi sıfırlamak için kullanacağız (2)
Son Dakika Politika Bakan Soylu: Tüm imkanlarımızı, 500 teröristi sıfırlamak için kullanacağız (2) - Son Dakika

Bakan Soylu: Tüm imkanlarımızı, 500 teröristi sıfırlamak için kullanacağız (2)

6 saat önce

BANGLADEŞLİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Han ile görüştü.

Bakan Soylu: Tüm imkanlarımızı, 500 teröristi sıfırlamak için kullanacağız (2), System.String[]

BANGLADEŞLİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Han ile görüştü. Bakan Soylu, Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Han'ı, bakanlık girişinde resmi törenle karşıladı. Bangladeş İçişleri Bakanı Han'ın şeref defterini imzalamasının ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Bakan Soylu'nun makam odasında gerçekleşen görüşme, basına kapalı devam etti. Görüşmede göç, güvenlik ve ikili ilişkilerin ele alındığı belirtildi.

Fatih POYRAZ/ANKARA,


Süleyman Soylu, Bangladeş, Han, Politika

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:27 Kaynak: DHA
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