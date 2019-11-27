Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu: Tüm imkanlarımızı, 500 teröristi sıfırlamak için kullanacağız (2)
Son Dakika Güncel Bakan Soylu: Tüm imkanlarımızı, 500 teröristi sıfırlamak için kullanacağız (2) - Son Dakika

Bakan Soylu: Tüm imkanlarımızı, 500 teröristi sıfırlamak için kullanacağız (2)

6 saat önce

BANGLADEŞLİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Han ile görüştü.

Bakan Soylu: Tüm imkanlarımızı, 500 teröristi sıfırlamak için kullanacağız (2), System.String[]

BANGLADEŞLİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Han ile görüştü. Bakan Soylu, Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Han'ı, bakanlık girişinde resmi törenle karşıladı. Bangladeş İçişleri Bakanı Han'ın şeref defterini imzalamasının ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Bakan Soylu'nun makam odasında gerçekleşen görüşme, basına kapalı devam etti. Görüşmede göç, güvenlik ve ikili ilişkilerin ele alındığı belirtildi.

Görüntü dökümü:

Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Han'ın şeref defterini imzalaması

Heyetler arası görüşmeden görüntü

Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA,


Süleyman Soylu, Bangladeş, Han, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:45 Kaynak: DHA
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