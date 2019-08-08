Bakan Soylu Tunuslu mevkidaşı ile bir araya geldi
1 saat önce
Bakan Soylu Tunuslu mevkidaşı ile bir araya geldiANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Tunus İçişleri Bakanı Hichem Fouratı resmi törenle karşıladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:18 Kaynak: İHA
Bakan Soylu Tunuslu mevkidaşı ile bir araya geldi
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Tunus İçişleri Bakanı Hichem Fouratı resmi törenle karşıladı.
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