Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu: Türk demokrasisi Avrupa'dan üstün, kayyum kararı hukuki
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Bakan Soylu: Türk demokrasisi Avrupa'dan üstün, kayyum kararı hukuki

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine kayyum atanmasının siyasi değil, hukuk çerçevesi içinde alınan idari bir karar olduğunu söyledi.

Bakan Soylu: Türk demokrasisi Avrupa'dan üstün, kayyum kararı hukuki, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine kayyum atanmasının siyasi değil, hukuk çerçevesi içinde alınan idari bir karar olduğunu söyledi. Bakan Soylu ayrıca Türkiye'deki demokrasinin Avrupa'dan daha üstün olduğunu kaydetti.

Soylu bir televizyon kanalında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) aday belirleme kanunu ile belediye başkanı kanununun farklı olduğunu dile getirdi. İçişleri Bakanı, "Bana diyor ki sen tehdit görüyorsan bunu şu çerçeve içinde açığa alabilirsin. Ben bir muhtar açığa aldım. Köyündeki birkaç kişinin koyunlarını çaldı. Ben mahkeme kararı mı beklemeliydim" ifadelerini kullandı.
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Süleyman Soylu, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:29 
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