Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu Türk-İş'i Ziyaret Etti

Bakan Soylu Türk-İş'i Ziyaret Etti

12 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk-İş'i ziyaretine ilişkin, "Asgari ücret görüşmelerini arkadaşlarımız sürdürüyorlar.

Bakan Soylu Türk-İş'i Ziyaret Etti, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk-İş'i ziyaretine ilişkin, "Asgari ücret görüşmelerini arkadaşlarımız sürdürüyorlar. Ben, Ergün (Atalay) ağabeyi ziyarete geldim." dedi.

Soylu, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti.

"Ben hep işçinin yanındayım"

Türk-İş binasına gelişinde basın mensuplarının bugün 3'üncüsü gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına ilişkin sorusu üzerine Soylu, "Ben hep işçinin yanındayım." yanıtını verdi.

Süleyman Soylu ile Atalay'ın görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Bakan Soylu, Türk-İş binasından ayrılışında Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışmalarına ilişkin bir soru üzerine ise "Asgari ücret görüşmelerini arkadaşlarımız sürdürüyorlar. Ben, Ergün (Atalay) ağabeyi ziyarete geldim." şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:12 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Türk İş, Politika
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