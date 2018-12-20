Bakan Soylu Türk-İş'i Ziyaret Etti
12 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk-İş'i ziyaretine ilişkin, "Asgari ücret görüşmelerini arkadaşlarımız sürdürüyorlar.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Türk-İş'i ziyaretine ilişkin, "Asgari ücret görüşmelerini arkadaşlarımız sürdürüyorlar. Ben, Ergün (Atalay) ağabeyi ziyarete geldim." dedi.
Soylu, Türkiye İşçi
Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay
'ı ziyaret etti.
"Ben hep işçinin yanındayım"
Türk-İş binasına gelişinde basın mensuplarının bugün 3'üncüsü gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına ilişkin sorusu üzerine Soylu, "Ben hep işçinin yanındayım." yanıtını verdi. Süleyman Soylu
ile Atalay'ın görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.
Bakan Soylu, Türk-İş binasından ayrılışında Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışmalarına ilişkin bir soru üzerine ise "Asgari ücret görüşmelerini arkadaşlarımız sürdürüyorlar. Ben, Ergün (Atalay) ağabeyi ziyarete geldim." şeklinde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:12 Kaynak: AA
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