Bakan Soylu: Türk Polis Teşkilatı, bu coğrafyanın umududur - Son Dakika

Bakan Soylu: Türk Polis Teşkilatı, bu coğrafyanın umududur

09.04.2021 13:51
Bakan Soylu: Türk Polis Teşkilatı, bu coğrafyanın umududur, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Teröriste aman vermeyen, suçluya her gördüğü yerde kanunun verdiği ölçülerde gerekli müdahaleyi yapabilme kapasitesini ortaya koyan, geceleri milletimizin huzur içerisinde evinde uyumasını temin eden, demokrasinin önünde, arkasında çelik zırh gibi duran ve...

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Teröriste aman vermeyen, suçluya her gördüğü yerde kanunun verdiği ölçülerde gerekli müdahaleyi yapabilme kapasitesini ortaya koyan, geceleri milletimizin huzur içerisinde evinde uyumasını temin eden, demokrasinin önünde, arkasında çelik zırh gibi duran ve onu koruyup kollayan, aynı zamanda milletimize, medeniyetimize içerden ve dışardan kem gözle bakanlara fırsat tanımayan Türk Polis Teşkilatı bu ülkenin bu milletin gururu, bu coğrafyanın umududur" dedi.

Bakan Soylu, Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Bakan Soylu, Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ıncı kuruluş yıldönümünü kutladı. Polislerin üzerlerinde taşıdıkların emanetin, sorumluluğu, duygusu yüksek ve gereğini yerine getirmesi kolay olmayan bir emanet olduğunu belirterek, zor ve tehdit eden bir coğrafyada 176 yıldır kurum kültürünü yaşatmanın ve çok sayıda hasmı olan bir millete hizmet etmenin kolay olmadığını söyledi. Zoru başarmanın ayrı bir gurur ve özgüven kaynağı olduğunu ifade eden Soylu, kendilerinin hedeflerinin yüksek olduğunu ve bu hedeflere ulaşmak için büyük bir çaba ve tecrübeyi ortaya koyduklarını kaydetti.

'BİZİM TEKNOLOJİMİZ DÜNYA STANDARTLARINDA'Bakan Soylu, Türk Polis Teşkilatı'nın tıpkı jandarma gibi dünya standartlarını yakalamış, teknoloji ve bilgi birikimi, personel ve teknik kapasitesi ile dünyanın en gelişmiş ülkelerinin teşkilatlarıyla aynı, pek çoğundan da yüksek seviyede olduğunu kaydetti. Soylu, "Kapasitemizi lütfen yabancı televizyon dizi ve filmlerine bakarak kimse ölçmesin. Bizim kriminal laboratuvarımız bizim balistik inceleme kapasitemiz orada kullandığımız teknolojimiz dünya standartlarındadır. Biz özel harekatçılarımızı dünyada 3 ülkede bulunan 3 boyutlu Sanal Taktik Eğitim Merkezi'mizde eğitiyoruz. İnsansız hava araçları teknolojisini de yine emniyet bünyesinde pek çok alanda hem de çok yüksek başarı ile kullanıyoruz. Dünyanın en ciddi uyuşturucu rotalarından birinde çalışıyor ve Avrupa'nın tamamında yakalananın iki katı kadar uyuşturucu yakalıyoruz. Bunu elbette ki yüksek bir beşeri, aynı zamanda bugün ulaştığımız teknik kapasite ile gerçekleştiriyoruz" dedi.'ASAYİŞ MEMNUNİYETİ İLK SIRADA'Geldikleri noktanın kendilerine ilham ve umut vermesi gerektiğini ifade eden Soylu, trafik kazalarında, evden hırsızlık ortalamalarında ve madde bağlantılı ölümlerin sayısında ciddi azalma olduğunu belirtti. Polis teşkilatının başarılarının dünyaya ders niteliğinde olduğunu vurgulayan Soylu, bunun Türk polis teşkilatı için övünç kaynağı olduğunu söyledi. Soylu, polis teşkilatının ailelerine de teşekkür etti. Türk milletinin polisine güvendiğini ifade eden Soylu, 2020 yaşam memnuniyeti anketinde kamu hizmetlerinden memnuniyet sıralamasında, milletin huzurunu ve güvenliğini temin edecek asayiş memnuniyetinin yüzde 77,4 ile ilk sırada olduğunu söyledi. Bu memnuniyetinin çok daha yukarı çıkartılmanın kendilerinin temel hedefi olduğunu dile getirdi.'TÜRK POLİS TEŞKİLATI, BU COĞRAFYANIN UMUDUDUR' Soylu, Türk Polis Teşkilatı'nın başarılarıyla kendilerini onurlandırdığını ifade ederek, "Teröriste aman vermeyen, suçluya her gördüğü yerde kanunun verdiği ölçülerde gerekli müdahaleyi yapabilme kapasitesini ortaya koyan, geceleri milletimizin huzur içerisinde evinde uyumasını temin eden, demokrasinin önünde, arkasında çelik zırh gibi duran ve onu koruyup kollayan, aynı zamanda milletimize, medeniyetimize içerden ve dışardan kem gözle bakanlara fırsat tanımayan Türk Polis Teşkilatı, bu ülkenin bu milletin gururu, bu coğrafyanın umududur. Üzerine eğilip de başaramayacağı hiçbir şey olmayan bir teşkilattır bizim teşkilatımız. En iyi atıcılık, en iyi istihbarat, en iyi pilotluk, en güvenli denetimleri gerçekleştirebilme kabiliyetine sahiptir. Bizim polis teşkilatımız 'En'lerin teşkilatıdır. Bu başarılarınız sadece birlikte mesai yaptığımız bizleri onur ve gurura taşımıyor aynı zamanda büyük Türk milletini de onurlandırıyor ve gururlandırıyor. İyi ki varsın Türk Polis Teşkilatı" dedi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ise Bakan Soylu'ya teşekkür ederek, polis teşkilatının 176 yıldır milletin huzuru ve güvenliği, devletin bekası için yurdun her köşesinde canla başla mücadele ettiğini söyledi. Aktaş, polis teşkilatının tarihinin en güçlü dönemini yaşadığını, sahip olduğu nitelikli personel, teknik kapasite ve yüksek moral, motivasyon ile tarihinin zirve noktasını yakaladığını kaydetti.


Bakan Soylu: Türk Polis Teşkilatı, bu coğrafyanın umududur
Bakan Soylu: Türk Polis Teşkilatı, bu coğrafyanın umududur
Bakan Soylu: Türk Polis Teşkilatı, bu coğrafyanın umududur

Süleyman Soylu, Mehmet Aktaş, Polis, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu: Türk Polis Teşkilatı, bu coğrafyanın umududur - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Trabzonspor, Visca için Başakşehir'le ilk görüşmeyi gerçekleştirdi Trabzonspor, Visca için Başakşehir'le ilk görüşmeyi gerçekleştirdi Emekli polis olduğunu söyleyen kişi, çobanın köpeğini gözleri önünde öldürdü Emekli polis olduğunu söyleyen kişi, çobanın köpeğini gözleri önünde öldürdü "Bir erkeğin beni aldatması sorun değil" diyen Esra Dermancıoğlu'na en sert tepki Ahmet Tatlıses'ten geldi İspanya'da 15 bin TL'den satışa çıkarılan eser, dünyaca ünlü ressam Caravaggio'nun tablosu çıktı İspanya'da 15 bin TL'den satışa çıkarılan eser, dünyaca ünlü ressam Caravaggio'nun tablosu çıktı İzmir'de askeri uçak düştü! Denize düşen 2 pilot böyle kurtarıldı İzmir'de askeri uçak düştü! Denize düşen 2 pilot böyle kurtarıldı New York'taki fare istilasından nasibini alan Cemal Can Canseven Türkiye'ye övgü yağdırdı New York'taki fare istilasından nasibini alan Cemal Can Canseven Türkiye'ye övgü yağdırdı Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! TMO, üreticiden patates ve soğan alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! TMO, üreticiden patates ve soğan alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak

Son Dakika Haberleri
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
16:42 Gözü dönmüş komşu, baba ve oğula kurşun yağdırıp sırra kadem bastı
Son Dakika: ABD, 2 savaş gemisini haftaya Karadeniz'e gönderiyor! Geçiş için Türkiye'ye bildirim yapıldı Son Dakika: ABD, 2 savaş gemisini haftaya Karadeniz'e gönderiyor! Geçiş için Türkiye'ye bildirim yapıldı         
13:41
Rektör gelişmeyi duyurdu! Vakaların patladığı üniversite hastanesinde B planı devreye alındı Rektör gelişmeyi duyurdu! Vakaların patladığı üniversite hastanesinde B planı devreye alındı         
12:52
FETÖ'nün sözde FETÖ'nün sözde "kadim abisi" Yusuf Bekmezci'ye 17 yıl 4 ay hapis cezası         
12:24
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin başrolü Ekin Koç, koronavirüse yakalandı Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin başrolü Ekin Koç, koronavirüse yakalandı         
11:57
Roma maçına damga vuran olay! Top toplayıcı çocuk, yıldız futbolcunun yüzüne top fırlattı Roma maçına damga vuran olay! Top toplayıcı çocuk, yıldız futbolcunun yüzüne top fırlattı         
11:24
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün yapılacak Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün yapılacak         
11:07
Meclis'ten geçti! 282 bin çalışana aylık 1.500 TL destek yapılacak Meclis'ten geçti! 282 bin çalışana aylık 1.500 TL destek yapılacak         
10:45
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisini yükseltti Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisini yükseltti         
10:32
Emniyet'ten Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne dev operasyon! Villasında ve cipinde arama yapıldı Emniyet'ten Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne dev operasyon! Villasında ve cipinde arama yapıldı         
10:04
Paylaşımların dozunu kaçıran Şeyma Subaşı, bu sefer de sevgilisiyle öpüştüğü anı yayınladı Paylaşımların dozunu kaçıran Şeyma Subaşı, bu sefer de sevgilisiyle öpüştüğü anı yayınladı         
09:51
Kahvaltıya gelmeyen oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı Kahvaltıya gelmeyen oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı         
09:26
Birinci bölümüyle büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisiyle Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı Birinci bölümüyle büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisiyle Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı         
09:19
Fener taraftarını kahreden pozisyonla ilgili bomba yorum: Pelkas'ın banka hesapları incelensin Fener taraftarını kahreden pozisyonla ilgili bomba yorum: Pelkas'ın banka hesapları incelensin         
09:17
Bildiriyi imzalamayan emekli Amiral Çetin: Bana ulaşan taslakta 'Yüce Türk Milletine' ifadesi yoktu ve altındaki tarih 6 Nisan'dı Bildiriyi imzalamayan emekli Amiral Çetin: Bana ulaşan taslakta 'Yüce Türk Milletine' ifadesi yoktu ve altındaki tarih 6 Nisan'dı         
09:16
Vaka ve ölüm sayıları patladı, Bakan Koca'dan özeleştiri geldi: Önlemleri gevşettik maalesef Vaka ve ölüm sayıları patladı, Bakan Koca'dan özeleştiri geldi: Önlemleri gevşettik maalesef         
08:56
"Kimse benimle ilgilenmiyor" deyip kendini 5. kattan boşluğa bıraktı         
03:53
Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi         
17:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2021 14:13:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Soylu: Türk Polis Teşkilatı, bu coğrafyanın umududur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei