Bakan Soylu: Türk Polis Teşkilatı liyakatli personel ile görevini ifa etmektedir

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Türk Polis Teşkilatı, kuruluşundan bu yana toplumun düzen, barış, huzur ve güvenlik içerisinde hayatını sürdürmesine imkan sağlayan ortamın oluşturulması ve korunması bilincine sahip, liyakatli personel ile görevini ifa etmektedir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteci Tolga Şardan'ın bugün yayımlanan 'Emniyet'te Menzilci var mı?' başlıklı yazısı üzerine, yazılı açıklama yaptı. Bakan Soylu, açıklamasında, yazının tamamen asılsız, iddia ve iftiralar içerdiğini belirterek, "Gazetecilik, kişisel hırs ve çıkarlar uğruna, sizi aracı kılan insanlardan edindiğiniz kulaktan duyma bilgilerle yazı yazmak değildir. Emniyet teşkilatında geçmiş dönemlerde, FETÖ'nün oynaştığı ve itibarlarını hafızasına aldığı kişilerden edindiğiniz bilgileri, bugün oluyormuş gibi ifade etmek gazetecilik namusuna halel getirmektir. Gerçi mesleki namus anlayışının sizin için hiçbir şey ifade etmediği teşkilatımızın koridorlarında iyi bilinir" dedi.

'İSPAT EDERSENİZ, İSTİFA EDERİM'

Bakan Soylu, aynı gazetecinin bu ay başında, 'Emniyet'te neler oluyor; Menzilciler, Emniyet atamalarında birbirine mi girdi?' başlığı ile yayımladığı yazısında, son atamalarda Menzil cemaatinin etkin olduğunu ve tüm atamaların onlar tarafından yapıldığını iddia ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"20.11.2019 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bakanlığımın 2020 Yılı Bütçe Kanun Tasarısı'na ve 2018 Yılı Kesin Hesap Kanun Tasarısı görüşmelerinde, benzer iddia ile ilgili şahsıma sorulan soruda vermiş olduğum cevapta belirtiğim sözümün arkasındayım, bırakınız son atamaları, görev dönemimde böyle tek bir atamanın olduğunu ispat ederseniz, istifa ederim. Sizin gibi zihniyetler, memleketimizin inanç, gelenek, sosyolojik gerçeklerini yıllarca sömürerek istismar etti. Kurumlarımıza da aynı istismarı bulaştırmaya çalışarak, onları felç etmek istiyor. Ayrıca toplumumuzda yüz yıllardır var olan sosyolojik gerçeklerle, devlet yapımızı farklı sebeplerle karşı karşıya getirmenizde ayrı bir fitneciliktir. Devlet yapımızı sadece bir koltuk için iğfal ettirmekten kaçınmayan 'iftiracı kuşlarınıza' da söyleyin, Türkiye'mizin bugün yüz akı olan emniyet teşkilatımızın elde ettiği başarıları ve aldığı güçlü mesafeyi karalamaya çalışmak fesatlık, çekememezlik ve fitnedir. Türk Polis Teşkilatı, kuruluşundan bu yana toplumun düzen, barış, huzur ve güvenlik içerisinde hayatını sürdürmesine imkan sağlayan ortamın oluşturulması ve korunması bilincine sahip liyakatli personel ile görevini ifa etmektedir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden canı pahasına çalışan değerli teşkilatlarımızı ve milletimizi Allah, sizler gibi fitnecilerden, dedikoduculardan ve koğuculardan korusun."