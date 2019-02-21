Bakan Soylu: Türkiye Afet Konusunda Önemli Bir Mesafe Kaydetti

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Bakan Albayrak, KDV İadelerini 10 İş Günü İçerisinde Yapacak Düzenlemeyi Açıkladı

Bekaroğlu'dan Soylu'ya Çok Sert Sözler: Allah Belanı Versin Diyorum!

Alman Tatilciler Yunanistan ve İspanya Yerine Türkiye'yi Tercih Ediyor