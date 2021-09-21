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Bakan Soylu: Türkiye afet yönetiminde çağ atladı - Son Dakika

Bakan Soylu: Türkiye afet yönetiminde çağ atladı

21.09.2021 19:12
Bakan Soylu: Türkiye afet yönetiminde çağ atladı, System.String[]

Bakan Soylu: Türkiye afet yönetiminde çağ atladı İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Afet olmadan geçen her gün bizim için hazırlık fırsatıdır.

Bakan Soylu: Türkiye afet yönetiminde çağ atladı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Afet olmadan geçen her gün bizim için hazırlık fırsatıdır. Bu fırsatın yarın elimizde olamayabileceği de aşikardır. Türkiye özellikle afet yönetiminde, AFAD Başkanlığı eliyle ortaya koyduğu yeni yapılanmayla açık şekilde ifade etmem gerekir ki çağ atlamıştır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 'AFAD, İl Özel İdare ve İl Özel İdaresi Şirketleri Toplu İş Sözleşme İmza Töreni'ne katıldı. AFAD'da düzenlenen törende AFAD Başkanı Yunus Sezer ile çalışanlar da yer aldı. Törende konuşan Bakan Soylu, sözleşmenin hayırlı olmasını dileyerek, çalışanların selde, afette her yerde görev aldıklarını belirterek, teşekkür etti. Türkiye'nin büyüdüğünü söyleyen Soylu, "Devletimiz ve milletimiz zenginleşiyor, daha da zenginleşecek. Daha güçlü bir noktaya ulaşacağız. İnşallah 2023, 2053 ve 2071'de gerek kendi coğrafyasında gerek dünyada parlayan yıldız Türkiye olarak hep birlikte yarınlara taşıyacağız" dedi.

'TÜRKİYE ÇAĞ ATLADI'Bakan Soylu, önümüzdeki süreçte özellikle depremler açsısından afetlerin artacağı kanaatinin bütün bilimsel çalışmalarda bir uyarı olarak önlerinde durduğunu belirterek, "Afet olmadan geçen her gün bizim için hazırlık fırsatıdır. Bu fırsatın yarın elimizde olamayabileceği de aşikardır. Türkiye özellikle afet yönetiminde, AFAD Başkanlığı eliyle ortaya koyduğu yeni yapılanmayla açık şekilde ifade etmem gerekir ki çağ atlamıştır. Yapılan sadece bir kurum oluşturmak, depolara malzeme yığıp afet bölgesine yollamak değildir. Mesele sadece paranız ve iş makininiz olması da değildir. Özellikle 1999'dan sonra başlanılan afet konusunu modern bir yönetim anlayışıyla, modern bir kurumla devletim tüm imkanlarını etkili şekilde koordine ederek bilimsel gerçeklere ve gelişmiş dünyanın ulaştığı bir kapasiteyle öncesi ve sonrasıyla yönetebilmektir. En son Kastamonu, Sinop ve Bartın afetinde sadece jandarmamızın, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Kara Kuvvetlerimizin, Sahil Güvenliğimizin ve polisimizin 22 helikopteri çatılardan arama kurtarma yaptılar. Bütün dalgıç timleri suyun içerisinde insan kurtardılar. 6- 7 metre yükselen ve evlerin içerisinde giren topraklardan insanları çekip aldılar. Türkiye her tarafından gelen 10 binin üzerindeki insanlar büyük bir mücadele ve koordinasyon içerisinde bu işi sağladı" diye konuştu.'HEPİMİZİN GÖĞSÜNÜ KABARTMAKTA'Bakan Soylu, Türkiye'nin gücü, koordinasyon kabiliyetinin çok üst noktaya geldiğini belirterek, "AFAD'ın burada ortaya koyduğu başarılı koordinasyon, ortaya koyduğu süreç hepimizin göğsünü kabartmaktadır. Dünyanın bu konudaki en iyi işini yapan kurumu olana kadar hep birlikte AFAD'ımız ve diğer birimlerimiz buna devam edecektir" dedi. Bakan Soylu, Türkiye'de hali hazırda 26 bin 323 adet afet ve acil durum toplanma alanının mevcut olduğunu söyleyerek, " İstanbul'da bu toplanma alanın sayısı 5 bin 600'dür. Bu da kişi başına 1.20 metrekare düşüyordu, şu anda kişi başına 3.6 metrekareye kadar bunu çıkardık. Hakikaten 1.5 yılda tüm Türkiye'de afet toplanma alanlarını kişi başına düşen metrekare sayısını 2 kattan fazla artırdığımızı ifade etmek istiyorum" dedi.'TÜRKİYE YÜZDE 10 CİVARINDA BÜYÜYECEK'Bakan Bilgin de Türkiye ekonomisinin büyüdüğünü belirterek, şöyle konuştu: "Biliyorsunuz Türkiye ilk çeyrekte yüzde 7.2, ikinci çeyrekte yüzde 21.7 büyüdü. Birtakım adamlar böyle bir takım hikayeler yazmaya çalışıyor. Bu olayı küçültmek için uğraşıyorlar. Sözüm ona bunların içerisinde iktisatçılar da var. Ben onlara şimdiden söylüyorum; bu yılın sonunda Türkiye yüzde 10 civarında büyüyecek. İddialı bir şey söylüyorum. Bu güç nereden geliyor. Bu büyüme gücü üretimden geliyor. Türkiye çelik üretiyor, cevher üretiyor, otomotiv sanayinde çok önemli üretimler gerçekleştiriyor. Her sektörde inanılmaz üretim öyküleri yazılıyor. Efendim 'Türkiye büyümüyor, büyüyor da bizim cebimize yansımıyor' Yansıyor, Türkiye'nin işçilerinin cebine yansıyor. Türkiye'nin sağlık sistemine, eğitimine yansıyor."

Yapılan konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmzayla işçilerin maaşlarına yüzde 26 artış sağlandı.

Bakan Soylu: Türkiye afet yönetiminde çağ atladı
Bakan Soylu: Türkiye afet yönetiminde çağ atladı
Bakan Soylu: Türkiye afet yönetiminde çağ atladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Süleyman Soylu, Türkiye, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu: Türkiye afet yönetiminde çağ atladı - Son Dakika


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