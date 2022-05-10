Bakan Soylu: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Suriyeli sayısı 200 bin 950'dir - Son Dakika

Bakan Soylu: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Suriyeli sayısı 200 bin 950'dir

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Bugüne kadar kriterlerini sağlamak suretiyle vatandaşlık hakkı kazanan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Suriyeli sayısı 200 bin 950'dir. 113 bin 654'ü reşittir. 60 bin 930'u erkek, 52 bin 724'ü kadındır, 87 bin 296'sı da çocuktur" dedi.

Bakan Soylu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen 'Yerli E-Pasaport, Yeni E-Mavi Kart ve Yeni E-Sürücü Belgesi Tanıtım' programına katıldı. Soylu'ya Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl eşlik etti. Soylu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün en köklü, en tarihsel; ama özellikle son yıllarda en ciddi yeniliklere imza atan, tecrübeyi ve kurumsal hafızayı en yoğun şekilde teknolojiyle buluşturdukları kurumlardan birisi olduğunu söyledi. Soylu, "Dijital arşiv projemizden Mekansal Adres Kayıt Sistemi'ne (MAKS) kadar, biyometrik veri yazılımından, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'ne, pasaport-sürücü belgesi-yeni kimlik kartları başvurularını tek elden aldığımız 3'ü bir yerde projesinden, sürücü belgelerinin kimliklere yüklenmesi gibi pek çok adım, bu kurumun yenilikçi karakterinin son yıllardaki çıktılarıdır. Nüfus vatandaşlık işleri, jandarma, emniyet ve göç başkanlığımız arasında parmak izi entegrasyonunu gerçekleştirdik. Bu sayede 149 bin 260 asayiş olayını, 3 bin 430 terör olayını, 8 bin 237 narkotik olayını aydınlattık. Asayiş olaylarından 4 bin 126'sı cinayet olayıydı ve bu cinayet olaylarına ilişkin 5 bin 785 kişiyi yakaladık" ifadelerini kullandı.

'AĞUSTOS'TA KENDİ E-PASAPORTUMUZU ÜRETMEYE BAŞLIYORUZ'Bakan Soylu, hali hazırda kullanılan 'E-pasaport' olarak tabir edilen yeni nesil çipli pasaportları Avrupa'daki bir firmadan aldıklarını belirterek, "O firmadan yaklaşık 18 ülke pasaport alıyor. Tüm dünyada pandemi nedeniyle ortaya çıkan ciddi bir çip tedarik krizi var ve söz konusu firma, talepleri karşılamakta zaman zaman sıkıntılar yaşıyor. Biz vatandaşımıza sıkıntı yaşatmamak için çaba gösterdik. Avrupa'da çoğu ülke eski pasaportlarına döndü. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile yine köklü bir kamu kurumu olan Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından ortak yürütülen çalışmalar sonucunda, yeni yerli E-pasaport tasarım çalışmalarını ve pilot üretimini başarı ile tamamladık. Seri üretim için son aşamadayız. Sayın Cumhurbaşkanımız da dün açıkladılar, inşallah Ağustos ayında kendi E-pasaportumuzu kendimiz üretmeye başlıyoruz. Yeni yerli E-pasaport halen kullanılmakta olan pasaporta kıyasla, barındırdığı güvenlik özellikleri ve teknolojisiyle, birçok yeniliği de beraberinde getirmektedir. Yeni yerli E-pasaportumuz, TÜBİTAK AKİS İşletim Sistemli temassız çipe ve birçok yeni güvenlik ögesine sahip. Yeni yerli E-pasaportta sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, 'Turkey' yerine ilk kez 'Türkiye' ifadesi kullanılmıştır. Tasarımı, özgün bir tasarımdır. Pasaportun her sayfasında, ülkemizin bir şehrine ait tarihi, kültürel ve manevi değerlere ait görseller, şehre özel bitki görselleri gibi tasarım özellikleri yer alacak. Ayrıca yeni E-pasaportlarda, daha önce 5 yıl olan yeşil pasaport geçerlilik süresi, 10 yıla çıkıyor. Pasaport hizmetinin Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne devredilmesiyle birlikte, bu güne kadar 7 milyon 925 bin pasaport verildiğini de ek bir bilgi olarak paylaşmak isterim" dedi.YENİ E-SÜRÜCÜ BELGESİNDE TOGG DETAYIBakan Süleyman Soylu, 'Yeni E-Sürücü Belgesi' ile ilgili de 2016 yılından itibaren yeni nesil sürücü belgesini vermeye başladıklarını ve bugüne kadar 15 milyon 940 bin sürücü belgesi verdiklerini hatırlattı. Soylu, "Ancak bu yeni nesil sürücü belgelerinin, dünyadaki yeni teknolojilere ve standartlara uyarlanması artık bir zorunluluk halini aldı. Dolayısıyla burada da geç kalmadan, pasaport atağımızla birlikte, bu konuyu da ele aldık. Bu sürücü belgeleri de yeniden tasarlandı. Yeni E-sürücü belgesi de temassız çip kullanılarak teknolojik yönden geliştirilmiş, güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarılmıştır. Öte yandan barındırdığı standartlar itibarıyla da hem AB hem de ISO regülasyonları ile uyumlu hale getirilmiştir. Yeni e-sürücü belgesinde de, yeni e-pasaportlarda olduğu gibi 'Turkey' yerine ilk kez 'Türkiye' ifadesi kullanılacaktır. Güvenlik açısından çift pencere kullanılacak. Bu ehliyetin bir özelliği daha var, arabası TOGG olacak. Ayrıca bu ehliyette emniyet kemeri ve sürücünün olduğu bir araba var. Ehliyetimize de kimlik yükleme kabiliyetine sahip olacağız" ifadelerini kullandı.E-MAVİ KARTSoylu, 'Yeni E-Mavi Kart'ın ise doğumla Türk vatandaşı olup, sonradan çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığından çıkmak zorunda kalan kişilere ve bunların üçüncü dereceye kadar alt soylarına verilen, değerli kağıt kapsamındaki bir belge olduğunu hatırlattı. Soylu, "Bu kişiler, bu belge ile Türk vatandaşlığı kanununda belirtilen bazı haklar haricinde, Türk vatandaşlarına tanınan yine bazı hakları kullanma imkanı bulmaktadır. Hali hazırda mavi kart talep halinde yurt içinde nüfus müdürlükleri, yurt dışında ise dış temsilciliklerimiz tarafından kağıt ürün olarak eski usulle düzenlenmektedir. Kağıt malzeme temelli tahrifata açık mavi kartın yerine, biyometrik verileri barındıran, temassız çipe sahip, birçok güvenlik ögelerini içeren, dayanaklı ve uzun ömürlü polikarbon malzemeden üretilen yeni e-mavi kart tasarlanmıştır. Ayrıca yeni e-mavi kart talepleri tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerinden ve dış temsilciliklerden yapılabilecektir. Kişiselleştirilmesi ise diğer kartlarımızda olduğu gibi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan ortak kişiselleştirme merkezinde üretilerek soydaşlarımızın adreslerine ulaştırılacaktır" dedi.'GÖÇ KONUSU, TAHRİK ALANLARININ MALZEMESİ HALİNE GETİRİLDİ'Bakan Soylu, 2023 sürecine giderken göç konusunun tahrik alanlarının bir numaralı malzemesi haline getirildiğine işaret ederek, "Göçmenler üzerinden yürütülen tahrik kampanyasının en öne çıkan başlıklarından biri de hiç şüphesiz, göçmenlerin vatandaş yapılması meselesidir. Bu dezenformasyon sürecinin aktörlerinin rakamları yalan, anlattıkları süreçler uydurma, yazdıkları senaryolar da devlet ciddiyetinden bihaber, deli saçmalarıdır. Kendi yalanlarına o kadar kaptırmışlar ki, vatandaşlık verme yetkisinin göç idaresinde değil, nüfus idaresinde olduğunu bile bilmiyorlar. İşi kimin yaptığını bilmiyorlar. Sürecin nasıl işlediğini bilmiyorlar. Şartları bilmiyorlar. Bizim Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüze yılda 25 milyon insan girer. Devletimizin en çok sınandığı merkezler buralardır. Hatta öyle ki, gezici otobüslerde vatandaşlık verme işleminin yapıldığı gibi kör cahil bir yalanla bile karşılaştık. Kusura bakmayın, burası bir çadır devleti değildir" dedi. 'VATANDAŞLIK HAKKI KAZANAN SURİYELİ SAYISI 200 BİN 950'DİR'

Bakan Soylu, "Ne Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen yabancıların Türkiye'nin nüfus yapısını değiştirmek gibi bir kabiliyeti söz konusu olabilir, ne bu idarenin ve devletin, hükumetin, ülkenin nüfus projeksiyonunu başıboş bırakması söz konusu olabilir; Ne de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanmak, öyle gelişigüzel basit bir iş olabilir. Kanunlar açıktır, prosedürler açık ve nettir. Her işlemde olduğu gibi vatandaşlığa geçme işleminin de belli aşamaları, şartları, kriterleri vardır. Bu güne kadar kriterlerini sağlamak suretiyle vatandaşlık hakkı kazanan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Suriyeli sayısı 200 bin 950'dir. 113 bin 654'ü reşittir. 60 bin 930'u erkek, 52 bin 724'ü kadındır. 87 bin 296'sı da çocuktur. Afganistan uyruklu sayısı da 37 bin 69'dur. Bunun 17 bini Türkmendir. Uygur Türklerinin bir kısmının ikameti yoktu. Uygur Türkleri dahil olmak üzere ve diğer Orta Asya'daki Türk soylular dahil olmak üzere hepsine İstanbul'da müracaatları halinde Özel Türksoylar Ofisi kurduk. Bütün hizmetlerini oradan alıyorlar. Ayrıca dünyanın çeşitli yerlerinden gelen 101 bin 995 Ahıska Türkü ve 25 bin 969 yabancı yatırımcı da, yine gerekli kriterleri sağlayarak vatandaşlık hakkı kazanmıştır. Bu yabancı yatırımcıların ülkemizde yaptığı yatırım 7 milyar 530 milyon dolardır. Bu insanların yatırımları sadece emlak yatırımı değildir, bu yatırım miktarıyla, kurdukları işlerle toplam bin 650 kişiyi istihdam etmektedirler" ifadelerini kullandı.