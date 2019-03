Bakan Soylu: Türkiye'de Kadın Cinayeti 2016'dan İtibaren Düştü

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu , 2015 verilerine göre Türkiye 'de 1 milyon nüfus başına 5 kadın cinayeti olduğunu, sonraki yıllarda düşüş yaşandığını söyledi. Bakan Soylu, "Bu rakam sırasıyla 2016'da 3.7, 2017'de 4.33, 2018 sonu itibarıyla da 3.4 olmuştur" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , bakanlık ek hizmet binasında düzenlenen, 'Türkiye'de Kadın Cinayetleri 2016-2017-2018 Verileri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Soylu, kadına yönelik şiddeti tartışıyor olmanın üzüntü ve endişe kaynağı olduğunu söyledi.Bakan Soylu, kadına yönelik şiddeti önleme üzerine faaliyet gösteren bazı derneklerin ve bu konuda araştırma yapan sivil toplum kuruluşlarının açıkladığı kadın cinayeti rakamlarıyla, devletin açıkladığı rakamlar arasında farklar göze çarptığını belirterek, "Bu fark olayların kendi kategorilerinde değerlendirilmesinden kaynaklanmaktadır. Sözgelimi bir intihar vakası olabiliyor veya birden fazla kişinin karıştığı öldürme olayında bir kadın da hayatını kaybedebiliyor. Bunlar ölen kişinin cinsiyeti itibarıyla kadınlarla ilişkili olmakla beraber, cinayetin maksadı, doğrudan kadına yönelik olmadığı için, kadın cinayeti kapsamında değerlendirilemiyor. Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri noktasında dünyadaki rakamlara baktığımız zaman aslında zaman zaman bizleri şaşırtan farklılıklara rastlıyoruz" dedi.'2015 VERİLERİNE GÖRE 1 MİLYON NÜFÜS BAŞINA 5 KADIN CİNAYETİ VAR' Dünya Sağlık Örgütü 'nün 2015 verilerini açıklayan Bakan Soylu, "Ülkeler sıralamasında İngiltere ve Japonya , 1 milyon nüfus başına düşen 2 kadın cinayeti oranlarıyla en düşük ülke konumundadırlar. İsviçre Gürcistan 'da bu sayı milyon nüfus başına 4, Almanya İsveç ve İspanya 'da 5, İsrail Ermenistan ve Hırvatistan 'da 7, Belçika Romanya 'da 8 kişidir. Türkiye 2015 verilerine göre Almanya ile aynı bantta yer alıyor, yani 1 milyon nüfus başına 5 kadın cinayeti var" dedi.Bu oranın Türkiye'de 2016 yılından itibaren düştüğüne dikkat çeken Soylu, "Türkiye için bu rakam sırasıyla 2016'da 3.7, 2017'de 4.33 ve 2018 sonu itibarıyla da 3.4 olmuştur. 2015 verileriyle kadın cinayetlerinin yüksek olduğu ülkeler olarak biraz önce zikrettiğim gibi; ABD 22 ile listenin ortalarında, Rusya 32, Meksika 35, Brezilya 42. En çok kadın cinayeti oranı da Guatemala'da. Buradaki rakam da 72 olarak karşımıza çıkmaktadır. İfade ettiğim gibi bunlar Dünya Sağlık Örgütü'nün rakamlarıdır. Eurostat verileri bunlardan biraz farklılık göstermektedir. Ülkelerarası sıralamada 1, 2 basamaklık farklar olabilmektedir ancak ortalamalar bu şekildedir. Türkiye'nin sıralaması ise her iki veri kaynağına göre ortalama olarak aynıdır" dedi. Soylu, uluslararası kuruluşların raporlarına göre Avrupa 'da her 3 kadından 1'inin 15 yaşından itibaren fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldığını, kadına karşı şiddetin en yüksek olduğu ülkenin de yüzde 52 ile Danimarka olduğunu kaydetti.'EN FAZLA EV KADINLARI'Bakan Soylu, Türkiye'de işlenen kadın cinayetleri ile ilgili dağılımında en fazla ev kadınlarının cinayete kurban gittiğini belirtti. Bu oranın yüzde 58.5 olduğunu bildiren Bakan Süleyman Soylu, şunları söyledi:"Eğitim durumu faillerle benzerlik göstermektedir. Maktullerin de yüzde 64'ü ilkokul ve ortaokul mezunu, yüzde 13.4'ü lise ve dengi okul mezunu, yüzde 5.8'i üniversite mezunudur. Yine cinayete kurban gidenlerin yaş aralığına baktığımız zaman 18-45 yaş arası ağırlıklı olmakla beraber hemen her yaş grubundan kadın, bu cinayetlere maalesef maruz kalabilmektedir. 0-17 yaş grubundaki oran yüzde 8.6, 66 ve üzeri yaş grubunda ise yüzde 7.1 olarak görülmektedir. Yüksek yaşlardaki cinayet sebebi yüzde 17 oranında ekonomik nedenler, yüzde 46.7 psiko-sosyal motifler ve yüzde 38.3 oranında da failin ruhsal ve bedensel sağlığı ile madde kullanımı şeklinde kendini göstermektedir. Son olarak kadın cinayetlerinin genel sebeplerine baktığımız zaman yüzde 42.6'sı psiko-sosyal sebepler, yüzde 36.6'sı cinsel amaçlar, yüzde 13'ü ise ruhsal-bedensel sağlık sorunları ve madde kullanımı nedeniyle işlenmiştir. "Polis akademisi uzmanlarınca hazırlanan, 'Dünya ve Türkiye'de Kadın Cinayetleri' ile ilgili verileri de paylaşan Bakan Soylu, kadına yönelik şiddet konusunda, Türkiye'nin yasal düzenlemeler anlamında önemli adımlar attığını da kaydetti.. - Ankara