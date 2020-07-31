Bakan Soylu Türkiye'de ummadığınız gelişmeler yaşanacak-2 - Son Dakika

Bakan Soylu: Türkiye'de ummadığınız gelişmeler yaşanacak

Bakan Soylu, büyük adımlar atmanın zamanı olduğunu söyleyerek, "Göreceksiniz, Türkiye'de hiç birinizin ummadığı gelişmeler yaşanacak. Türkiye çok yakın bir zamanda dünyanın cazibe merkezini haline gelecek, yeter ki biz huzurumuzu elimizde tutalım" diye konuştu.