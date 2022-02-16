Bakan Soylu, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Lideri Zekiyan ile görüştü - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Lideri Boğos Levon Zekiyan ile bir araya geldi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Lideri Sayın Boğos Levon Zekiyan ile birlikte Sayın Rita Karanfil Nurnur ve Sayın Talin Ergüneş Gazer hanımefendileri misafir etti." ifadesi kullanıldı.