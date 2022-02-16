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Bakan Soylu, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Lideri Zekiyan ile görüştü - Son Dakika

Bakan Soylu, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Lideri Zekiyan ile görüştü

16.02.2022 18:17
Bakan Soylu, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Lideri Zekiyan ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Lideri Boğos Levon Zekiyan ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Lideri Boğos Levon Zekiyan ile bir araya geldi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Lideri Sayın Boğos Levon Zekiyan ile birlikte Sayın Rita Karanfil Nurnur ve Sayın Talin Ergüneş Gazer hanımefendileri misafir etti." ifadesi kullanıldı.

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Süleyman Soylu, Ermeni Katolik, Twitter, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Lideri Zekiyan ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Soylu, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Lideri Zekiyan ile görüştü - Son Dakika
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