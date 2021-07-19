Bakan Soylu: Türkiye'nin güçlü olduğu alan kaçak göçle mücadelesidir - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada Türkiye'nin göçü yönetme konusunda dünyaya ders verdiğini belirterek, "Türkiye'nin güçlü olduğu alan, kaçak göçle mücadelesidir. Türkiye, etrafındaki coğrafyada tüm olup bitene rağmen göçü yönetmekte; ecdadımıza, komşuluğumuza, asil milletimize yakışanı yapmaktadır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından kaçak göçle ilgili açıklama yaptı. Soylu, yaptığı açıklamada "Türkiye'nin güçlü olduğu alan, kaçak göçle mücadelesidir. Yeni Türkiye'nin en güçlü olduğu alan, iç savaş ve terörizm nedeniyle topraklarında mağdur olan, tecavüze uğrayan, çocuk yaşta katledilen insanlığa sahip çıkmasıdır" ifadelerini kaydetti.

'TÜRKİYE GÖÇÜ YÖNETME KONUSUNDA DÜNYAYA İNSANLIK DERSİ VERMEKTEDİR'

Bakan Soylu, yaptığı açıklamada Türkiye'nin, göçe kaynaklık eden ülkelerle geri gönderme anlaşması oluşturduğunu ifade ederek "Türkiye henüz batı göç sağanağının farkında değilken, 'mış' gibi yaparken, düzensiz göç politikasını, uyum politikasını, göçe kaynaklık eden ülkeler ile geri gönderme anlaşmalarını oluşturmuştur. Sınır duvarları, elektro optik kuleler, aydınlatmalar, sensörlü kameralar, kanallar, optik gözetleyici araçlar, radar sistemleri, insansız hava araçları ve insanlı keşif uçaklarıyla keşif uçuşlarıyla göçü yönetme konusunda dünyaya insanlık dersi vermektedir. Bazı komşularımızın göçmenlere yaptığı işkencelerine, batının vurdumduymazlığına, tecavüz ve çocuk-yaşlı cinsiyetlerine, milyonlarca insanın evlerinden sürülmelerine ses çıkaramayanlar; bugünkü yaklaşımları, iftira ve yalanları tahrikkar açıklamaları, insanlıktan nasibini almamış katı kalpleri, her fırsatta Türkiye'yi kötüleyen sözleri bayrama da, medeniyetimize de, kültürümüze de yakışmaz. Türkiye, etrafındaki coğrafyada tüm olup bitene rağmen göçü yönetmekte; ecdadımıza, komşuluğumuza, asil milletimize yakışanı yapmaktadır" dedi.