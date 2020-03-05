Bakan Soylu : "Türkiye niye Yunan tarafına gaz sıksın. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Soylu : 'Türkiye niye Yunan tarafına gaz sıksın. - Son Dakika

Bakan Soylu : "Türkiye niye Yunan tarafına gaz sıksın.

6 saat önce

Bakan Soylu : "Türkiye niye Yunan tarafına gaz sıksın.

Bakan Soylu :

Bakan Soylu : "Türkiye niye Yunan tarafına gaz sıksın. Gaz sıkan Yunan tarafıdır, bizim karakollarımıza gaz sıkıyorlar. Biz de buna mukabele ediyoruz"

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:18 Kaynak: AA
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