Bakan Soylu Türkiye Polis Radyosu'nun gecesine katıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu programda yaptığı konuşmada "Ben bu akşam bir vefa adına buradayım. 68 yıldır bu ülkede milletiyle birlikte olan, sesinin tınısında güveni hissettiren, Türkiye'nin güvenliğinde büyük bir rol alıyor polis radyosu. Vefa sadece insana değildir, vefa öğretmenine, vefa iş arkadaşına, vefa bir yakının kaybettiğinde tabutunu birlikte taşıdığın arkadaşına, bazen de bir camiye camiinin imamınadır. İlk bakan olduğumda ilk ziyaret etmek istediğim yerdir polis radyosu. Bugün 5 il dolaşarak geldim. İlk kez bu kadar heyecanlanarak geldim bir yere. Bizim bir kaç radyomuz daha var, Erciş'te, Nusaybin'de, Yüksekova'da kurduk. Yarın birinin birinci senesi. Müzikle nasıl ortak paydalara gelebileceğimizi ve ortak değerlerimizi yansıtacağımızı göstermek için yaptık bunu. Çevremizdeki ülkelere baktığımızda burası bir huzur adası. Bir taraftan asayiş rakamlarımız, olayların aydınlatılma rakamlarımız vatandaşımıza huzur veriyor. 2017 yılında 941 kişi uyuşturucudan öldü. 2018'de bu sayı 657'ye düştü. 2019 yılında ise 500'ün altına düştü uyuşturucudan ölen kişi sayısı. Ben de bu ülkenin bir evladıyım, trafik benim de canımı yaktı. Önceki senelere bakıldığında 2018 ve 2019 da 2 bin kişi daha az öldü, 2 bin kişi daha az annesini ve babasını kaybetti. İnsanlar tek bir şey istiyor, şu terör musibetinden kurtulmak. Bugün kişi başına gelir seviyemiz 10 bin dolar, 2010'da da 10 bin dolardı ama biz o yıllarda S400 alamazdık, Barış Pınarı Harekatını, Zeytin Dalı Harekatını yapamazdık, yerli arabamızı yapamayabilirdik ama Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde büyük bir mesafe aldı ve almaya devam ediyor. " dedi.

- İstanbul