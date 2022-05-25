Bakan Soylu "Türkiye rekoru" diye duyurdu! Uyuşturucu operasyonunda, İranlı baron ve çetesi çökertildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'de tek seferde rekor uyuşturucu maddenin yakalandığını duyurdu.

"TÜRKİYE'DE TEK SEFERDE REKOR"

Soylu'nun kişisel Twitter hesabından attığı tweet'te "Uyuşturucuda yine büyük operasyon. Uzun süreli takip sonucu Türkiye'de tek seferde rekor; 1 ton 117 kilogram metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildi." ifadeleri kullanıldı.

"İRAN UYRUKLU BARON VE ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ"

Bakan Soylu ayrıca şunları yazdı: "İran uyruklu baron, R.K. ve çetesi çökertildi. Tebrikler Türk Polisi. Tebrikler İstanbul Emniyeti."