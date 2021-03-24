Bakan Soylu: " Türkiye teknolojik değişimi, dönüşümü en üst seviyede gösteren ülkedir, yoksa bizi çırak çıkarırlardı" - Son Dakika

Bakan Soylu: " Türkiye teknolojik değişimi, dönüşümü en üst seviyede gösteren ülkedir, yoksa bizi çırak çıkarırlardı"

24.03.2021 00:58
Bakan Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye bugün pek çok alanda olduğu gibi devler liginde mücadele etmekte, onların yapamadığını yapmayı hedeflemektedir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye bugün pek çok alanda olduğu gibi devler liginde mücadele etmekte, onların yapamadığını yapmayı hedeflemektedir. Türkiye eski Türkiye değil, Dünya teknolojik bir dönüşüm değişim geçirmekte. Türkiye bu teknolojik değişimi, dönüşümü en üst seviyede gösteren ülkedir, yoksa bizi çırak çıkarırlardı. Henüz daha yolun başındayız. Dünyaya öğretebileceğimiz, gösterebileceğimiz çok adımımız var" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü etkinliğine katıldı.

"Terör örgütlerinin hareket kabiliyetlerinin ne zaman olup olmayacağını hava tahminine göre belirleriz"

Terörle mücadelede meteorolojik verilerin önemine değinen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,"Terörle mücadele konusunda meteorolojinin bize sunduğu imkanlar inanınız terörle mücadeleyi yapan kahraman arkadaşlarımız kadar kıymetlidir, yol göstericidir ve aynı zamanda iyi bir rehberlik ortaya koymaktadır. Biz her hafta pazartesi toplantı yaparız. Bizim en önemli slaytımızdan biri önümüzdeki haftanın hava tahminleridir .Tüm operasyonlarımızı buna göre belirleriz. Terör örgütlerinin hareket kabiliyetlerinin ne zaman olup olmayacağını hava tahminine göre belirleriz. Çok kıymetli olan her bir evladımız için, bizim Hakkari merkezi ile Ağrı merkezi hava tahmini ile Küçük Ağrı ve Büyük Ağrı'da, Kars'ta hava tahmini birbiri ile aynı değildir. Orada bir gözlem ağına, doğru bilgiyi alabileceğimiz kaynak ve kabiliyete ihtiyacımız vardır" diye konuştu.

Bir çok alanda Tarım ve Orman Bakanlığı ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün önemli katkıları olduğuna dikkat çeken Soylu," Doğa bizimle hep konuşur, bazen çiçeklerini açarak bazen yağmuruyla, depremiyle, eşrefi mahlukatı olan insana hep haber verir. Doğa aslında bizim hal dilimizdir. 21. yy. meselesi şu ki; insanoğlu bu hal diline uzaklaştıkça dünyada yaşamak bizim için biraz daha zorlaşmıştır" dedi.

Bakan Soylu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nin ( MGM) dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle aynı standartta hava tahmini ürettiğini ve bu noktada MGM ile işbirliğinin artırıldığını söyledi.

Terör operasyonların yaz kış demeden zorlu koşullarda sürdürüldüğünü aktaran Bakan Soylu," meteorolojik verilerin anlık olarak değerlendirilebilmesi için 2018 yılından bugüne çok sayıda personelin bu eğitimleri aldığını bildirdi.

Meteorolojik tahminlerin doğruluğunun, kesinliğinin, nokta atışı olmasının kritik öneme sahip olduğuna dikkat çeken belirten Soylu, Türkiye bugün pek çok alanda olduğu gibi devler liginde mücadele etmekte, onların yapamadığını yapmayı hedeflemektedir. Türkiye eski Türkiye değil. Dünya teknolojik bir dönüşüm değişim geçirmekte. Türkiye bu teknolojik değişimi, dönüşümü en üst seviyede gösteren ülkedir, yoksa bizi çırak çıkarırlardı. Henüz daha yolun başındayız. Dünyaya öğretebileceğimiz, gösterebileceğimiz çok adımımız var" dedi.

Program sonrası Bakan Soylu ve Pakdemirli, beraberindeki heyetle birlikte yenilenen Meteoroloji Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi. - ANKARA

Süleyman Soylu, geri dönüşüm, Meteoroloji, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Soylu: ' Türkiye teknolojik değişimi, dönüşümü en üst seviyede gösteren ülkedir, yoksa bizi çırak çıkarırlardı' - Son Dakika


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