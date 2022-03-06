Bakan Soylu: Türkiye'ye gelen Ukraynalı sayısı 20 bini aştı - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Soylu: Türkiye'ye gelen Ukraynalı sayısı 20 bini aştı

06.03.2022 18:28

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Ukrayna'dan 1,5 milyonu aşan bir göçten bahsediliyor.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, " Ukrayna'dan 1,5 milyonu aşan bir göçten bahsediliyor. Bize de üçüncü ülkelerden olmak kaydıyla bugün itibarıyla gelen Ukraynalı sayısı 20 bini aştı. Başımızın üzerinde yerleri var. Elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Bakan Soylu, Ankara'da 'Başkent Trabzon Dernekleri Federasyonu 2'nci Olağanüstü Genel Kurulu'na katıldı. Burada konuşan Bakan Soylu Avrupa'nın ABD'nin vagonu olmaktan başka bir özelliği olmadığını söyledi. Avrupa'nın kendi kendine hareket etme kabiliyetinin olmadığını belirten Soylu, "İstiyorlar ki; Türkiye ayağa kalkmasın, Türkiye ayakta durmasın, Türkiye bir ses söylemesin, Türkiye etrafındaki coğrafyayı uyandırmasın, haksızlıklara itiraz etmesin. Sayın Cumhurbaşkanı'mız 'Dünya 5'ten büyüktür' dedi, doğru. Peki, bunu 'Birleşmiş Milletler'de güzel bir cümle kurayım' diye mi söyledi, hayır. Dünyanın beşten büyük olduğu, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta çok net bir şekilde gözükmektedir. Hani güvenlik konseyiniz. Hadi çözün bakalım bu meseleyi. Yıllardan beri bizi terörün, milyonlarca göçün yanı başında bırakanlar, hadi hareket edin şimdi. Orada çoluk, çocuk, kadın hep beraber bir başka ülkeden bir başka ülkeye geçiyorlar. 1,5 milyonu aşan bir göçten bahsediliyor. Bize de üçüncü ülkelerden olmak kaydıyla bugün itibarıyla gelen Ukraynalı sayısı 20 bini aştı. Başımızın üzerinde yerleri var. Elimizden geleni yapıyoruz. Misafirperverliğimizi en üst seviyede gösteriyoruz. Sarı saçlı, mavi gözlü, yeşil gözlü; ırklara yönelik bir ayrım yapmayız. Müslümanız, dünyanın neresinde olursa olsun, mağdura sahip çıkarız" dedi.

'TEDARİKTE SIKINTIMIZ YOK'

Bakan Soylu, tedarik zincirinde pandemi dönemi dahil olmak üzere hiçbir sıkıntı yaşanmadığını söyleyerek, "Şimdi güya bir gıda ürününde 'eksiklik olacak' diye sosyal medyada tahrik ederek, insanları marketlere dökmeye çalışarak, Türkiye içerisinde bir şeyi geliştirmek istiyorlar. Tarım Bakanımız açıklama yaptı. Öyle bir eksikliğimiz söz konusu değildir, Allah'a şükürler olsun. Türkiye'nin bu konularda herhangi bir eksikliği söz konusu değildir. Bu konuda arkadaşlarımız sosyal medyada bu manipülasyonları yapanların veya sadece sosyal medya değil; gerçeklikte bu manipülasyonları yapanlara gerekli tespitleri yapıp, cezaları vermekten imtina etmezler. Bu işler kolay işler değil. Kimseye milletimizin huzurunu bozup, kamu düzenini bozdurmaya yönelik adım attırmayız. Onun için arkadaşlarımız işlerin başındalar" diye konuştu.

'İSTİYORLAR Kİ TÜRKİYE'DE HİÇBİR SAVUNMA MEKANİZMASI OLMASIN'

Soylu, Karadeniz'in artık eski Karadeniz olamayacağını ifade ederek, "Dünyayı, özellikle Karadeniz'i nereye götürdüklerini iyi okumalıyız, kendi seçimlerimizi de ona göre yapmalıyız. Dünya bir felakete sürüklenirken, bölgemizi bir istikrarsızlığa sürüklemek isterlerken, birileri çıkmış 'S-400'leri geri gönderelim' diyor. S-400 ne işe yarıyor? Dışarıdan bir saldırı gelirse, ona savunma yapıp engelliyor. Peki, bugün Ukrayna'da bu olsaydı; böyle bir saldırıyla karşı karşıya kalır mıydı? İstiyorlar ki; Türkiye'de hiçbir savunma mekanizması olmasın. İstediği gibi her ülkenin saldırısına açık olsun. Birisi geldi mi teslim olalım" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu: Türkiye'ye gelen Ukraynalı sayısı 20 bini aştı
Bakan Soylu: Türkiye'ye gelen Ukraynalı sayısı 20 bini aştı
Bakan Soylu: Türkiye'ye gelen Ukraynalı sayısı 20 bini aştı

YORUMLAR
500
Bakan Soylu: Türkiye'ye gelen Ukraynalı sayısı 20 bini aştı Bakan Soylu: Türkiye'ye gelen Ukraynalı sayısı 20 bini aştı Bakan Soylu: 'Kim ülkemizin huzurunu kaçırmaya çalışırsa gereğini yerine getirmekten çekinmeyiz' Bakan Soylu: 'Kim ülkemizin huzurunu kaçırmaya çalışırsa gereğini yerine getirmekten çekinmeyiz' Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, Başkent Trabzon Dernekler Federasyonu 2. Olağanüstü Genel Kurulu'nda konuştu Açıklaması Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, Başkent Trabzon Dernekler Federasyonu 2. Olağanüstü Genel Kurulu'nda konuştu Açıklaması

Süleyman Soylu, Karadeniz, Ukrayna, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu: Türkiye'ye gelen Ukraynalı sayısı 20 bini aştı - Son Dakika


Son Dakika
18:37 Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'tan son dakika açıklaması geldi! Trabzonspor maçına gitmeme kararı aldı
18:30 İBB ve Fatih Belediyesi Süleymaniye Mahallesi'nin korunması için birlikte hareket edecek
18:14 İstanbul'da oynanan Fatih Karagümrük -Altay karşılaşmasında kazanan olmadı
18:12 Şamil Tayyar, hem fahiş fiyatları hem de partisini eleştirdi: Çözüm üretemiyorsak siyasi faturası ağır olur
18:07 Kritik maç öncesi İsmail Kartal'dan motivasyon konuşması geldi: Moralimiz yüksek, iyi hazırlandık
18:04 Abdullah Avcı, 24 yıl sonra Kadıköy'de galibiyet yaşamak istiyor
17:59 Dev derbiye dakikalar kaldı! Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu
17:54 Hasan Koni'den canlı yayında tepki çeken sözler: Bizim erkekler Ukraynalıların gelmesini bekliyor, ama Avrupa'ya gidiyorlar
17:40 Mariupol'de geçici ateşkes başladı! Sivillerin tahliyeleri durduruldu
17:31 Aziz Yıldırım'dan Mesut Özil ve İrfan Can'a tavsiye: Her şeyi bir kenara bırakın, Trabzonspor maçını alın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 18:48:30. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Soylu: Türkiye'ye gelen Ukraynalı sayısı 20 bini aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement