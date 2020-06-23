Bakan Soylu twitter üzerinden Kılıçdaroğlu'na yüklendi - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, "Sayın Kılıçdaroğlu, özür diliyorum. Taşlıtarla Nazlı Sokak'ta büyüdük biz... Kadın, namus, insan kavramını; ailemiz, öğretmenimiz, camideki hocamız ve sokağımız öğretti bize" dedi.



Bakan Soylu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadeler yer alan paylaşımda, "Sayın Kılıçdaroğlu, özür diliyorum. Taşlıtarla Nazlı Sokak'ta büyüdük biz. Kadın, namus, insan kavramını; ailemiz, öğretmenimiz, camideki hocamız ve sokağımız öğretti bize. Paraya, yarenliğe, makama, terk etme dediler. Terk etmeyeceğiz. Sizin gibi ve sessiz kalanlar gibi de olmayacağız. Arkadaşlık, Saygı'ya 'ayıp etmişsin özür dile' demekti. Diyemedin... Bir anneye, kadına iftiraya karşı hep böyle olacağız. Özür dilerim" ifadeleri yer aldı. - ANKARA