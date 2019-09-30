Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu Ukrayna'da tatbikatı izledi
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Bakan Soylu Ukrayna'da tatbikatı izledi

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ukrayna'da İçişleri Bakanlığına bağlı birimlerin taktik ihtisaslı tatbikatına katıldı.

Bakan Soylu Ukrayna'da tatbikatı izledi, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ukrayna'da İçişleri Bakanlığına bağlı birimlerin taktik ihtisaslı tatbikatına katıldı.


İçişleri Bakanı Soylu, Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov ile beraberlerindeki heyet, helikopterlerle programın yapılacağı Ukrayna Milli Muhafızları Askeri Komutanlığına geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin katılmasıyla başlayan tatbikatı bazı yabancı ülke temsilcileri de takip etti. Tatbikat kapsamında Ukrayna İçişleri Bakanlığına bağlı sivil savunma ve arama kurtarma birimleri ile Ukrayna Milli Muhafızları ve polisin imkan ve kabiliyetleri ortaya konuldu. Senaryo gereği oluşturulan acil durum bölgesinin helikopterle keşfinin ardından arama kurtarma ve sağlık ekiplerince bölgede çalışma başlatıldı. Bu kapsamda yaralananların bir kısmı helikopterle, bazıları ise ambulanslarla hastanelere sevk edildi. İtfaiye ekipleri de bölgede çıkan yangına müdahale etti. Ukrayna Milli Muhafızlarının keskin nişancı tüfekleri ile statik ve hareketli atışları katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Güvenlik güçlerinin baskı altındaki bölgeden iki helikopterin de desteğiyle çıkma operasyonu alkış aldı. Dedektör köpekler tarafından tespit edilen patlayıcı maddeler, uzman ekiplerce kontrollü olarak patlatıldı. Daha sonra Zelenskiy, Avakov, Soylu ve diğer katılımcılar, ilgili birimlerin kullandığı araç ve teçhizatların olduğu sergiyi gezdi.


Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, tatbikat bölgesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kabul ederek, bir süre görüştü. - ANKARA

Süleyman Soylu, Ukrayna, Politika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:15 Kaynak: İHA
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